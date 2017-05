Motel catamarqueño ofrece "corralitos" para las parejas que no tengan con quien dejar el bebé

El ofrecimiento de un servicio de "corralitos" para bebés en un motel catamarqueño, destinado a parejas que no tengan con quien dejar a los pequeños, causó polémica y reacciones de todo tipo en la opinión pública local.



El singular ofrecimiento fue realizado por un motel establecido sobre la ruta provincial 4, cerca de la ciudad San Fernando del Valle de Catamarca, a través de su página de la red social Facebook.



"Si quieres venir a nuestras instalaciones y no tienes con quien dejar a tu bebé. Puedes ingresar al motel y solicitar el servicio", anunciaba el establecimiento.



Según indicó el sitio de un diario local, el ofrecimiento, realizado en el marco de la promoción de "más comodidades" para que los clientes "disfruten de sus turno de forma única", causó en el mayor de los casos reacciones negativas.



Los responsables del establecimiento intentaron aclarar los términos del servicio, que fue ofrecido por medio de fotos en los que se podía ver "corralitos" de bebé instalados en el interior de los cuartos, pero la respuesta continuó siendo del mismo tono y uno de los visitantes de la página fue rotundo: "No aclares que oscurece".



Finalmente, la publicación fue retirada de la página del motel, aunque el servicio de "corralitos" seguía disponible para los pasajeros que lo requieran.