Morán: "Cristina esta muy cerca de una prisión preventiva".

El subsecretario de Interior, Juan Carlos Morán, aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy recibió un nuevo procesamiento y un embargo de 10.000 millones de pesos, "está muy cerca de una prisión preventiva".





El funcionario, que fue uno de los primeros denunciantes de la causa en la que fue procesada la ex presidenta, cuando formaba parte de la Coalición Cívica junto con Elisa Carrió y otros diputados, agregó que todos modos la decisión procesal corresponde "a la Justicia", pero "es evidente que es una situación de final de proceso y que la deja en una instancia de juicio oral. Y es un delito no excarcelable".Morán señaló que "esto llevó mucho, mucho tiempo de investigación. Comenzó en noviembre de 2008. Siete años y medio de investigación con este final que lleva al procesamiento. En un delito no excarcelable, un delito muy grave, como es este. Al principio, nosotros habíamos indicado a Néstor Kichner como el jefe de la asociación ilícita. Con su muerte, se incorporó la figura de Cristina como jefa. Hoy, en la resolución del juez Ercolini, se hace mención a esas investigaciones".El actual funcionario del Ministerio del Interior indicó que "el rol de Cristina es fundamental. Había habido una organización para cometer delitos de este tipo. Siempre es más difícil de comprobar este tipo de delito".Y sobre la cifra del embargo dictada por el juez, de 10.000 millones de pesos, Morán, en declaraciones a A24, admitió que "la cifra es muy grande, pero tiene que ver con los millones de pesos que fueron a la provincia de Santa Cruz y a Lázaro Báez. Esto es lo que se ha merituado en la resolución, por eso los 10.000 millones, que se deberían recuperar para el Estado. para volcarlos en obras para el pueblo".