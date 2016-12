Morales cargó contra Milagro Sala: "El juicio desnuda una cultura de la violencia"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió al cruce de Milagro Sala, quien lo había acusado de liderar una "persecución" en su contra, y consideró que el juicio que enfrenta la líder de la Tupac Amaru, "desnuda una cultura de la violencia y de amenazas" que la provincia quiere dejar atrás.



Al encabezar un acto de entrega de resoluciones de vivienda para más de 600 familias en el barrio Alto Comedero de la capital provincial, el mandatario catalogó como una "descalificación" que la dirigente social, detenida desde enero de este año, haya dicho este jueves al prestar declaración ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy que se siente perseguida por su condición de "negra y coya".



"No tiene nada que ver. Tengo muchos amigos peronistas y adversarios. Es una descalificación que no voy a aceptar", regañó.



Al iniciarse el juicio oral en su contra por un presunto escrache organizado por la Tupac en 2009 contra Morales y otros dirigentes radicales, la dirigente kirchnerista negó los cargos que se le imputan y señaló que al gobernador le "molesta" que "los negros se hayan organizado".



"La indignación de él es porque soy negra y coya. Y porque soy peronista y milité con Néstor y Cristina", apuntó.



La respuesta de Morales no tardó en llegar, y pidió que la Justicia avance en el caso que involucra a su adversaria política.



"El juicio desnuda una cultura de la violencia, de amenazas, de persecuciones a personas, de violaciones a derechos. Es bueno que la Justicia actúe y haga lo que tenga que hacer sin ningún tipo de presión", afirmó. En tanto, el dirigente radical rechazó "terminantemente" el proyecto de ley del bloque de diputados del Frente para la Victoria a favor de intervenir los tres poderes de la provincia que él gobierna.



"El planteo del FpV tiene que ver con garantizar impunidad", rezongó Morales, que agregó que en Jujuy "funcionan los sistemas de garantías para todas las personas".



Durante el acto que encabezó ante un auditorio colmado por cooperativistas de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (grupo que tomó distancia de la Tupac en diciembre del año pasado), Morales estuvo acompañado por el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Mario Negri; los diputados nacionales Héctor Olivares, Graciela Burgos, Alejandra Martínez, Gabriela Albornoz; y el jefe del bloque de diputados provinciales del oficialismo jujeño, Alberto Bernis.