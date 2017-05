El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, afirmó que el oficialismo tiene "crédito" para obtener "sobradamente" resultados "importantes en los principales distritos del país" en las próximas elecciones.



"Hoy el Gobierno tiene este crédito de no volver al pasado, que le sirve sobradamente para tener elecciones importantes en los principales distritos del país. Son los que te relegitiman en el próximo período", afirmó Monzó.



El legislador aclaró que se refirió "principalmente de la provincia Buenos Aires, donde vota el 40% de los electores, donde un triunfo o una derrota significan mayor o menor crédito en los próximos dos años".



"Con el trabajo de María Eugenia (Vidal), lo que representa su figura y con el fantasma del pasado, Cambiemos va a estar por encima de los 35 puntos, lo que significa un triunfo en el distrito más importante", subrayó.



En declaraciones a un matutino porteño, el presidente de la Cámara baja señaló que "en la provincia tenés que ganar" y consideró que el porcentaje que obtenga el oficialismo "si es mucho o poco se podría contar por la cantidad de diputados, pero va a variar muy poco".



"Si bien no va a cambiar cuantitativamente (la conformación de la Cámara), cualitativamente va a mejorar, porque se termina la concentración que tenía el kirchnerismo, que le daba la posibilidad de designar los candidatos. Los gobernadores van a poder designar sus diputados y eso les dará más conciencia de gobernabilidad a la hora de votar las leyes. El sector más perjudicado a nivel nacional en Diputados será La Cámpora", dijo.



Advirtió que "Cristina Kirchner dejó de ser una referencia nacional para ser una referencia netamente provincial" y remarcó que "eso va a implicar que los diputados nacionales que tengamos a partir del 10 de diciembre vengan referenciados con sus gobernadores", lo que consideró como "algo muy bueno".



Confió en que se conformará un Congreso más "amigable" para el oficialismo y destacó que "la etapa siguiente del Gobierno va a implicar reformas estructurales mucho más profundas".



"Ya se está trabajando sobre una reforma tributaria que va a necesitar el consenso de todas las partes", precisó.



Asimismo, Monzó consideró que "es mucho más fuerte en la gente el sentimiento de no volver a un sistema viejo" y afirmó que "hoy Cristina refleja el pasado y Cambiemos, la expectativa del futuro". En forma paralela, el diputado aseguró que no está "tan lejos" del jefe de Gabinete, Marcos Peña, porque no tuvo "diferencias".



"No habríamos llegado a donde llegamos si no hubiera un criterio parecido en la forma de lograr el objetivo. Siempre hubo diferencias de opiniones y bienvenida la diversidad. Pero ahora, cuando faltan cuatro meses para las elecciones, con Marcos siempre hemos tenido la inteligencia para acercar las dos partes y pensar en pos del objetivo electoral", señaló.



Monzó apuntó contra el peronismo, al indicar que "la posverdad del justicialismo fue la justicia social" y subrayó que "después de 30 años terminamos con el 30% de pobres".



"Estoy harto del discurso del pueblo, de Perón, de Evita y no sé cuántos... El peronismo necesita una renovación. El crédito de la justicia social se le agotó al peronismo", subrayó.



Para Monzó, "es el fin de una generación política predemocrática, entendible desde el punto de vista de los acontecimientos históricos, pero ya a 30 años debe superar los resentimientos, prejuicios, dolores y volver a crear puentes".