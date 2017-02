Milani seguirá preso: la Cámara Federal de Córdoba no trató el pedido de excarcelación

La Cámara Federal de Córdoba decidió no tratar el pedido de excarcelación del exjefe del Ejército César Milani, detenido en La Rioja acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.



En una audiencia pública, el cuerpo consideró que no se podía resolver sobre la cuestión solicitada por la defensa del militar en función de la falta de tiempo para analizar el expediente.



A su vez, la abogada defensora de Milani, Mariana Barbita, insistó en que "de la prueba surge que no se puede ubicar en el lugar de los hechos a Milani". La abogada reiteró sus planteos respecto a malas condiciones de detención en La Rioja y en que no hay riesgo de fuga del acusado de secuestros y torturas a tres dirigentes de esa provincia.