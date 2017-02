Milani: "Jamás he privado a nadie de la libertad"

El ex jefe del ejército Cesar Milani, detenido en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber cometido en La Rioja delito de Lesa Humanidad sostuvo que "jamás" secuestró, torturó o mató a alguien.



"Jamas he privado a nadie de la libertad, jamas he encubierto ninguna conducta que supiese delictiva y, mucho menos produje la tortura o muerte de nadie", sostuvo Milani en un escrito que presentó hoy, horas antes de ser detenido.



Milani quedó detenido en La Rioja tras declarar en una causa en la que se investigan las detenciones ilegales de Ramón Olivera, su padre Pedro y la estudiante Verónica Matta, ocurridas entre 1976 y 1977.



En su descargo, Milani hizo referencia a cada uno de los hechos e intentó despegarse de las acusaciones; solicitó medidas de prueba es insistió con la nulidad del su llamado a indagatoria.



Sobre la detención ilegal Pedro Olivera, ocurrida día 12 de marzo de 1977, sostuvo: "Ha quedado demostrado en el expediente que yo no me encontraba en La Rioja a raíz de una actividad en comisión entre los días 10 y 15 de marzo de 1977, permitiendo sostener la imposibilidad material de encontrarme `comandando´ un allanamiento y detención".