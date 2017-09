Milagro Sala: "Esta es una jugarreta sucia del gobierno"

La dirigente Milagro Sala calificó como "una jugarreta sucia del Gobierno" de Gerardo Morales la decisión judicial de revocarle la prisión domiciliaria, la que vinculó a sus pedidos públicos por la desaparición del joven Santiago Maldonado

"Esta es una jugarreta muy sucia de este Gobierno. Tengo claro que esto es político y que Morales me tiene miedo y me quiere tener callada y lo lamento porque me da vergüenza ajena de los sectores políticos que conduce él", señaló la líder de la Tupac Amaru en declaraciones al canal C5N.

La dirigente aseguró que "cumplirá" con el fallo de la Cámara de Apelaciones y que se encuentra en su inmueble del barrio El Carmen "esperando que vengan" para trasladarla al penal de Alto Comedero, pero remarcó: "Que quede claro que están incumpliendo la resolución de la CIDH".

"Primero les tengo que decir que lo que estoy viviendo no es una prisión domiciliaria. El Estado provincial nunca ha cumplido con la resolución de la CIDH. Tengo 26 gendarmes alrededor de la casa, tengo que salir tres veces al día al balcón y me siguen 24 cámaras. Guantánamo se queda chiquita al lado de esta cárcel", apuntó, en alusión a la cárcel estadounidense ubicada en territorio cubano.

Sala sostuvo además que Morales la está "denigrando" y que con este fallo "están queriendo tapar la represión de Ledesma y las atrocidades que esta haciendo Morales en la provincia", en referencia al conflicto con trabajadores azucareros.

"Esta decisión saltó cuando he salido al balcón a preguntar a los gendarmes dónde está Maldonado y porque vengo convocando a la marcha del domingo" a la Plaza de Mayo, cuando se cumplan dos meses de la desaparición del joven artesano, apuntó la líder de la Tupac Amaru.

Y agregó: "Esto es político. Morales me quiere poner una mordaza. Pero no tengo miedo, estoy tranquila y estas cosas me dan la razón. Quien tiene la decisión judicial es Morales".

"Yo voy a cumplir con esta resolución de la Cámara, pero tengamos en cuenta que están incumpliendo la resolución de la CIDH y que Morales tendrá que hacerse responsable por cualquier cosa que pase", finalizó.