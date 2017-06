La vicepresidenta Gabriela Michetti advirtió este sábado que "seguramente hay un sistema de protección" de los funcionarios kirchneristas presuntamente involucrados en casos de corrupción, al tiempo que pidió que avance la resolución de esas causas y principalmente la vinculada a Odebrecht.





Tras lamentar que "la Argentina es muy enferma en los temas que tienen que ver con la corrupción", Michetti se quejó de la "lentitud" que le atribuye a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la investigación de las coimas que la empresa brasileña confesó haber pagado en Argentina y subrayó que

el Gobierno va a "trabajar, no importa quién esté atrás".





"Hasta ahora ha habido lentitud, porque ella no hizo lo mismo que el Presidente: no fue a Brasil, no dinamizó la transferencia de la información", afirmó la presidenta del Senado en declaraciones a radio Mitre.





Al respecto, agregó: "Hasta ahora no se vio un dinamismo y una actitud proactiva de la Procuración, lo que es bastante razonable, porque en el fondo todo lo que estamos investigando es un período de tiempo que va del 2007 al 2014, que claramente toma a todos los funcionarios del Gobierno anterior".





"No es posible que durante tanto tiempo la Argentina haya arrastrado temas de corrupción tan graves y profundos sin que la Justicia haya tenido alguna relación", sostuvo la referente del PRO.





Michetti reconoció que "seguramente hay personas que tienen que ver con el sector privado, con el Poder Judicial y la política en general que sí han generado protección y la siguen generando" a los exfuncionarios kirchneristas involucrados en causas por hechos de corrupción.





"Si no, no se entiende que la persona central del sistema de las obras públicas de la Argentina no tenga hoy mucha más claridad en las causas de alrededor", resaltó, en alusión al exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido.





Sin embargo, reconoció que "hay un problema enorme si uno se metiera a meter presión sobre la Justicia, porque se cometería uno de los errores más graves que hay desde el punto de vista institucional como es que el Poder Ejecutivo avasalle al Judicial".





"Al Gobierno le interesa este tema como tronco para hacer que la Argentina sea confiable. En este caso, que es internacional y súper importante para todo el mundo, con más razón hay que hacer cada detalle al pie de la letra, para que no quede una sola duda de que la Argentina está en otra página en el tema de la corrupción", afirmó la Vicepresidenta.





Finalmente, Michetti reiteró la defensa del Gobierno al director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, luego de que el cambista brasilero Leonardo Meireles lo involucrara en el escándalo de coimas de Odebrecht.





"Algo raro hay seguro (en la declaración del arrepentido), porque que una persona que pagó la cantidad de millones de dólares en coimas se acuerde sólo de transferencias a una sola persona, que además no puede comprobar y que además no era funcionario público. Es algo absolutamente traído de los pelos", finalizó.