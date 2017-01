Micheli llamó a las centrales obreras a frenar la flexibilización laboral

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Pablo Micheli, apuntó este lunes contra la cartera de Trabajo y la posibilidad de una reforma laboral que contemple la vuelta de pasantías. En este marco, llamó a las centrales obreras a frenar dicha medida.



En declaraciones a Radio 10, Micheli aseguró que en una reunión que mantuvo con el ministro de Trabajo Jorge Triaca en agosto, el funcionario "dijo que no iba a haber ninguna reforma laboral y después empezó a circular proyecto empleo joven y ahora lo están diciendo abiertamente".



Sus declaraciones tienen como telón de fondo los dichos del secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, quien durante el fin de semana confirmó una reforma laboral, a la que presentó como "la única posibilidad" de acceder "al mundo real del trabajo" para los estudiantes o trabajadores y desocupados sin formación.



Además, Ponce adelantó que se impulsará un "blanqueo laboral" y utilizó una figura llamativa para graficar la necesidad de hacer más sencillos los mecanismos de contratación y despido en el mercado laboral: "Debe ser como en el organismo humano comer y descomer".



"Esto ya lo vivimos y no sirvió para nada. Solo benefició a los sectores concentrados de la economía y llevó a la situación de diciembre 2001. El Gobierno está eligiendo un camino nuevamente equivocado. No genera el verdadero trabajo ni trabajo digno", dijo Micheli sobre la posible reforma.



"Acá tiene que haber una decisión, la presencia de las centrales sindicales que no permitan la reforma, la flexibilización de los jóvenes", concluyó el sindicalista.



