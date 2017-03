Mercedes Ninci, tras la agresión en Comodoro Py: "Voy a hacer la denuncia, estoy harta"

La periodista de Radio Mitre y el Trece, Mercedes Ninci, fue agredida esta mañana por un grupo de militantes K que se están agrupando en una de las entradas laterales a los Tribunales de Comodoro Py, donde a las 9 fue indagada Cristina Fernández de Kirchner , sospechada de corrupción en la causa Los Sauces.





Ninci detalló la agresión que sufrió: "Luis Delia fue el primero en llegar, estaba transmitiendo para una radio. Fue el primer dirigente que llegó y yo quería una declaración de el".





"Había un grupo de mujeres que me gritaban gorila, puta, macrista, las barbaridades más grandes. Cuando salí al aire con Longobardi me seguían insultando. Quien me insulta lo grabo o le saco una foto. Cuando fui a grabar, una me escupió en la cara", relató Mercedes.





Siguió su explicación del hecho: "Le sacaron una foto pero después se cubrió el rostro, estaba vestida de negro. Me golpearon de atrás y me robaron el teléfono. Otra persona que no era de ese grupo recuperó el celular".





La comunicadora amplió: "Mañana los voy a denunciar en la comisaría N°46. Toda persona que me agrede le hago una denuncia. Estoy harta. No todos los K son violentos, ayer transmití perfecto. Yo cubro todo Comodoro Py, a mí me encanta ir donde está la nota. Voy a seguir yendo así me tiren un escritorio por la cabeza".