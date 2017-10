Mediante una carta, Timerman negó los cargos de encubrimiento

El excanciller Héctor Timerman publicó una carta en la que volvió a negar que la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán haya tenido por objetivo encubrir a los culpables del atentado a la AMIA , tras señalar que su "delicado estado de salud tal vez no" le permite "enfrentar hasta su finalización" la investigación judicial.





El último martes Timerman se presentó en los Tribunales de Comodoro Py y rechazó la acusación en su contra pero se retiró descompensado de la audiencia y tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi, razón por la cual dio a conocer su defensa a través de una carta publicada este miércoles.





"Mi delicado estado de salud tal vez no me permita enfrentar hasta su finalización la investigación por traición a la patria y encubrimiento que lleva adelante el juez Claudio Bonadío", señaló el excanciller y explicó que por esa razón solicitó tiempo atrás "una audiencia en forma inmediata" para defenderse de la acusación pero "el juez no respondió" al pedido.





El exfuncionario ratificó en la nota que "el llamado Memorándum con Irán, aprobado por ambas Cámaras en el Congreso de la Nación" por el que se lo acusa "de haber querido encubrir a los culpables del atentado, tenía un solo objetivo: terminar con la parálisis de casi dos décadas en la causa, encontrar y juzgar a los responsables".





Al respecto, remarcó que como "varios imputados por el atentado a la AMIA residen en Irán, que por legislación nacional no se los puede extraditar", el objetivo final era "lograr que la Justicia Argentina tuviera la posibilidad tomarles declaración", ya que no se puede "continuar con un proceso penal si no hay indagatoria".





Timerman expresó que la "misión" de "impulsar la causa AMIA" era "la más importante" de su vida y que esperaba que "una vez finalizada" retirarse "satisfecho de haber cumplido" con sus "ideales como persona" y su "deber como canciller", al tiempo que subrayó "la profunda emoción de encontrar el camino" para resolver el caso.