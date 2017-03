"Me desvela que podamos hacer una verdadera revolución educativa"

El presidente Mauricio Macri dijo que "lo que me desvela es que podamos hacer una verdadera revolución educativa" al informar sobre los resultados de las pruebas Aprender que se llevaron a cabo en octubre pasado para conocer el estado de nuestro sistema educativo.



El mandatario calificó como "dolorosos" los resultados que reflejan que "siete de cada diez chicos que termina el secundario no tiene conocimiento en Matemáticas y y 5 de cada diez no comprenden textos", pero auguró que "esto tiene solución, se puede mejorar y vamos a mejorar. En la ciudad de Buenos Aires enfrentamos bajísimo nivel de matemáticas y ahora tenemos resultados por arriba de la media. Los resultados van a cambiar". Agregó que "de cada dos alumnos uno no termina la secundaria".



Dijo además que la educación precisa de "una gesta nacional para que nuestros hijos tengan un mejor futuro". Entre los temas pendientes para lograr un mayor rendimiento educativo mencionó "que todos tengan educación inicial, extender la jornada en todo el país, más profesores bilingües y acceso a la tecnología, con todas las escuelas conectadas a Internet".



"El presente está lleno de dificultades, pero me desvela profundamente hacer una verdadera revolución educativa", porque "estamos fallando en construir futuro para los chicos", agregó el Presidente. y concluyó: "Para una sociedad más justa e igualitaria necesitamos que la educación pública sea de calidad".



Antes, el jefe de Estado presidió una reunión del gabinete nacional, donde repasó los resultados de Aprender, que evaluó a alumnos de 2º y 3º grado de escuelas primarias en Lengua y Matemáticas y a los de 5º año de secundaria en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (además de Lengua y Matemáticas) en todo el país.