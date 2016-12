Máximo Kirchner: "Bonadío pasó de estar en la servilleta de Corach al Iphone 7 de Macri"

El diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner cuestionó al juez federal Claudio Bonadio, al afirmar que "pasó de estar en la servilleta de (Carlos) Corach al Iphone 7 de (Mauricio) Macri".



Sobre la decisión de Bonadio de disponer la intervención de la empresa hotelera Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, y de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner, el diputado sostuvo que "es una cuestión salvaje". "Es una cuestión salvaje de un juez que pasó de estar en la servilleta de Corach al Iphone 7 de Macri. Es una operación clara del Gobierno quizás muy molesto por lo que pasó en Diputados por Ganancias y necesitado de tapar la situación que afecta a Macri y su familia constantemente", dijo Máximo Kirchner.



El líder de la agrupación La Cámpora puso como "ejemplo" el "el tema de las (empresas) offshore, que raspás a cualquier Macri y ´sale o sale´". "Pueden hacer lo que quieran porque no vamos a cambiar la manera de pensar ni de afrontar la realidad como lo hacemos", advirtió el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner.



Además, sostuvo: "buscan tapar y corrernos del eje importante que es que a la sociedad argentina le prometieron una revolución de la alegría". "Hay que tener la templanza suficiente porque no nos votaron para defendernos a nosotros mismos sino para defender los intereses de las mayorías", subrayó el diputado.



En forma paralela, al ser consultado sobre la estrategia de la oposición, consideró: "quizás estemos en el comienzo de un debate interesante dentro de lo que es el seno del movimiento nacional y popular". "



"Está habiendo un mayor grado de conciencia sobre estas políticas neoliberales y el impacto que están teniendo no sólo en los sectores populares sino también en los sectores medios y en una reducción de su poder adquisitivo", evaluó. Y advirtió que "lo que pasó en la Cámara de diputados con ganancias es un ejemplo que se puede trabajar muy bien y hacerlo desde la diferencia".