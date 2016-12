Mauricio Macri: "Lo que hacen estas minorías violentas está mal"

El presidente Mauricio Macri afirmó en diálogo con Cadena 3 que no se resigna a perder el contacto con la gente luego del violento ataque que sufrió este miércoles mientras visitaba Villa Traful, en Neuquén.



Consultado por su seguridad , respondió: "Estamos ocupados en el tema. Hemos recibido amenazas por las redes, en cartas, pasó lo mismo en Mar del Plata".



"He viajado en el primer año de gobierno más que otros presidentes. Lo que hacen estas minorías violentas está mal. Se tiene que terminar. Ellos pueden votar, expresarse", señaló.



"Eran 15 personas. Era un grupo chico. Destrozaron la camioneta. La Justicia actuó", relató al tiempo que confirmó que bajó el vidrio para dialogar con ellos: 'Les dije que era fin de año, que conviviésemos tranquilos'".



En tal sentido prometió mejorar sus medidas de seguridad y reconoció que es "un aprendizaje": "Las estoy aceptando cada vez más. Las experiencias anteriores me sirvieron y mucho, como en el manejo de la salud personal, que tuve un inconveniente a mitad de año".



En otro orden, consultado por las denuncias de la diputada Elisa Carrió contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, –lo acusó de cambiar cheques con la AFA– aclaró: "Todas las denuncias que viene haciendo son a título personal de ella, no representan a Cambiemos".



"Tiene una larga historia y ella seguirá en los tribunales tratando de probar lo que dice. A mí no me costa, no conozco la mutual ni sabía que existía", agregó.



"No es el Gobierno ni Cambiemos que tiene como política denunciar sistemáticamente al presidente de la Corte. No está en la tarea de mi Gobierno llevar adelante esas denuncias contra el presidente de la Corte", resaltó.



Fuente: Cadena 3