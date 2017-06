Massa y Stolbizer sumaron a Victoria Donda a su frente electoral y volvieron a apuntar contra "la grieta"

La alianza electoral 1 País que encabezan los líderes del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer, sumó al espacio Libres del Sur de la diputada Victoria Donda y lo celebró con un acto en el que cuestionaron "el verso de la grieta".



Massa y Stolbizer encabezaron el acto que se llevó a cabo en el Microestadio Malvinas Argentinas (de Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal), donde Libres del Sur estuvo representado por Donda, el secretario general del espacio, Jorge Ceballos, y el referente Humberto Tumini.



Durante el evento, los dirigentes cuestionaron nuevamente la polarización electoral que se perfila entre el Gobierno y el kirchnerismo, con críticas a lo que calificaron como "el verso de la grieta".



En este sentido, Massa reiteró que se intenta "imponer la idea de que la Argentina se divide entre un Gobierno para pocos y un pasado manejado por la corrupción" y agregó: "No nos van a condenar a tener que elegir entre corruptos y ajustadores".



"No podemos tener los niveles de pobreza y de hambre que tenemos y tener una mirada ajena. No podemos tener un país justo si tenemos un Estado que agranda la brecha entre los más ricos y los más pobres", afirmó el líder del Frente Renovador.



Además, subrayó que "es necesario que la economía arranque y para eso es clave el mercado interno" y agregó: "Si el Gobierno no entiende que el mercado interno es el que fortalece nuestra economía se lo vamos a hacer entender con nuestras propuesta y con los votos. Para que el modelo de ajuste no siga". "Nos vamos a jugar por un país libre, digno, igualitario, justo. Les damos la bienvenida a Libres del Sur para hacerlo juntos", expresó a su turno Stolbizer, quien cuestionó también la polarización.



"Ni la corrupción del pasado, ni los espejitos de colores que promete un futuro que nunca va a llegar", expresó la líder del GEN, al tiempo que criticó la política económica del Gobierno. Al respecto, indicó que "este mercado de trabajo es una fábrica de pobres" y que "hay un Gobierno que no tiene idea cómo generar trabajo y nos mete en la miseria".



Por su parte, Donda afirmó: "No creemos en el verso de la grieta. La única grieta que nos asusta es la que hay entre pobres y ricos".



"No llegamos hasta acá sin discusiones. Pero algunas cosas están fuera de discusión: no vamos a construir ni el club de los roban pero hacen ni el club de los ricos con problemas de intereses ", afirmó la diputada nacional.



En este sentido, evaluó que el espacio 1 País tiene "la responsabilidad de construir un camino que vaya en el medio para los argentinos que quieren un futuro digno".



"(El presidente Mauricio) Macri es el resultado político de (la expresidenta) Cristina (Kirchner). Y lo que nos duele hoy es lo mismo que nos dolía ayer", agregó Donda, en su crítica a la polarización electoral. Del acto en la cancha de Argentinos Juniors participaron también los diputados del Frente Renovador Felipe Solá y Facundo Moyano, quienes junto a Ceballos se sumaron a Massa, Stolbizer y Donda en el saludo al público al finalizar el acto.