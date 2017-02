Massa y Stolbizer aseguraron que trabajan en generar un acuerdo con miras a las elecciones de octubre

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la principal referente del GEN, Margarita Stolbizer, coincidieron anoche en que ambos espacios discuten la posibilidad de constituir "un acuerdo" con miras a las elecciones legislativas de octubre, al tiempo que marcaron "diferencias" con la agenda del Gobierno y críticas hacia el kirchnerismo.



"Nos damos la libertad de no coincidir y de tener entre los dos espacios políticos una agenda de trabajo en común en el Congreso. Tenemos una mecánica de consulta permanente", señaló Massa durante el programa de Mirtha Legrand, que también tuvo como invitada a Stolbizer.



La líder del GEN señaló que con el Frente Renovador se trabaja "en la posibilidad" de constituir una alianza electoral para "alcanzar una Argentina distinta".



"Acompañamos al Gobierno en las leyes que necesitaba como el acuerdo con los holdouts y el presupuesto, pero marcamos nuestras diferencias con el tema ganancias. Pusimos un límite y propusimos una agenda social distinta a la del oficialismo", remarcó la diputada nacional.

"Vamos paso a paso, tenemos un entendimiento y veremos durante el transcurso del año si vale la pena establecer un acuerdo electoral", apuntó.



Por otra parte, la diputada del GEN dijo que Massa "tiene cualidades para ser presidente", y en cuanto a la posibilidad que el dirigente del Frente Renovador se transforme en un líder del peronismo, dijo que "es un líder que puede trascender al peronismo, porque nosotros buscamos generar una alternativa política con otros sectores".



A su vez, Massa señaló que "lo que le hizo mal a la Argentina es el sectarismo, el pensamiento único, la descalificación del otro. Nosotros nos consultamos todo y sabemos que tenemos que abrazarnos a otros sectores, peronistas, radicales, socialistas".



Massa reconoció que ve con "preocupación" a la situación económica del país, al remarcar que "a la gente no le alcanza la plata".



"Veo la situación con preocupación, hubo despidos, aumentos en los servicios públicos, peajes y ahora habrá incrementos en la canasta escolar. Así, a la gente no le alcanza para vivir. El Gobierno se preocupa de la macroeconomía y se olvida de la realidad de los trabajadores", subrayó el ex intendente de Tigre.



Ambos dirigentes coincidieron en reclamar la sanción parlamentaria de una ley de extinción de dominio para que el Estado "recupere" el dinero malversado e insistieron en la creación de un régimen penal juvenil y de normativas para combatir la inseguridad y "proteger los derechos de las víctimas".



"La señora de (Cristina Fernández) de Kirchner durante su gobierno nos hablaba de agregar valor y tenía sus bienes declarados en plazos y fijos y alquileres. Tenemos que sancionar leyes que nos permitan recuperar lo que se robaron para el Estado. El avión que usaba (Lázaro) Báez para llevar bolsos debería utilizarse con bienes sanitarios", observó Massa.



"Los delincuentes deben tener derechos, pero también debemos poner el acento en proteger a las víctimas. Los menores que comenten delitos deben ser perseguidos y por eso debemos sancionar un régimen penal juvenil", recalcó el líder del Frente Renovador.