Massa reclamó que la reforma de Ganancias salga "antes de fin de año"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió que "antes de fin de año haya una ley que permita bajar el Impuesto a las Ganancias", al tiempo que el presidente del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que "el eje central del futuro acuerdo" sería un consenso entre el Gobierno y la CGT.



El diputado y el senador, que vienen trabajando en tándem en la discusión sobre Ganancias, coincidieron además al señalar una contradicción entre la idea de "mejorar de la productividad" y mantener al mismo tiempo "una retención sobre las horas extras o viáticos", un punto neurálgico del reclamo de la CGT.



En diálogo con Radio Mitre, Massa manifestó su intención de que "antes de fin de año haya una ley que permita bajar el impuesto a las ganancias para el año que viene para millones de trabajadores, jubilados y monotributistas".



"Vamos a trabajar para que antes de fin de año los trabajadores tengan una ley como la que se merecen. No soy de los que se encaprichan con su idea. Estoy dispuesto a escuchar las ideas de todos, no soy dueño de la verdad", sostuvo el diputado y líder del Frente Renovador.



El excandidato presidencial del frente UNA consideró además que "es muy raro ver mejorar la productividad en el empleo argentino y castigar al trabajador que hace una hora extra" y agregó: "El desafío es que entre todos encontremos una solución a un problema que tienen millones de argentinos".



Respecto del financiamiento que requiere modificar el Impuesto a las Gnanacias, Massa ratificó su intención de gravar a las mineras y a la renta financiera y subrayó que "en la medida en la que el Gobierno no se anime a avanzar en el gravamen a algunos sectores obviamente que aparece la idea del desfinanciamiento".



Por su parte, Pichetto remarcó que "hay que esperar que haya un acuerdo entre el sector del trabajo y el Gobierno" y que ése sería "el eje central" sobre el que giraría la solución al debate entre el Gobierno, la oposición y los gremios en torno a las modificaciones del impuesto.



En este sentido, el presidente del bloque mayoritario del Senado aseguró en diálogo con Radio Mitre que "si se llega a un acuerdo con la CGT, se abre un camino interesante para resolver esta cuestión".



Respecto de la posibilidad de un acuerdo sobre un mínimo no imponible de 38 mil pesos, el senador evaluó que "es un número interesante" y sostuvo que "el Gobierno va a tener que prepararse para ampliar el costo fiscal".



"Es una sábana corta, siempre se está entre dos fuegos Entre la recaudación y el equilibrio fiscal y el legítimo reclamo de los trabajadores de mejorar su poder adquisitivo", agregó.



En coincidencia con Massa, Pichetto sostuvo que "si se alienta el concepto de productividad del Gobierno, no es compatible con una retención muy fuerte que se hace sobre las horas extras o viáticos".



No obstante, reiteró sus críticas al Gobierno al afirmar que "manejó muy mal" la discusión sobre Ganancias porque "lo puso en extraordinarias cuando no tenía consenso" y disparó: "La torpeza es infinita. No quiero ser malo, ni abrir heridas, pero no se puede ser tan torpe. Nadie se hace cargo en el Gobierno de este error".



Además, consideró que "estuvo muy mal trabajado por el Gobierno porque el primer debate que deberían haber hecho el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda debería haber sido con los trabajadores".



Finalmente, el senador rionegrino pidió a la Casa Rosada "no romper puentes en el marco del diálogo político institucional, porque lo necesita imperiosamente" y precisó: "No tiene mayorías en las Cámaras, no puede convertirse en un Gobierno que use el decreto como única herramienta".