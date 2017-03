Massa: "La gente sabe que hay una oposición que quiere destruir y otra que controla y propone"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, subrayó hoy que "la gente sabe que hay una oposición que destruye y otra controla y propone", ante lo cual afirmó que el kirchnerismo "forma parte del pasado".





"Todos tenemos que aprender a mirar el largo plazo y que las diferencias las definimos en las elecciones, pero teniendo en claro cuáles son las coincidencias que hacen que el país funciones y crezca más allá de la coyuntura político-electoral", sostuvo el diputado nacional.





En diálogo con Radio La Red, Massa remarcó que "la gente sabe claramente que hay dos oposiciones: una que quiere destruir y otra que controla y propone".





"La gente no come vidrio, no quiere a los que destruye obstaculizando el desarrollo de la Argentina. la gente no vota para atrás, siempre para adelante. El kirchnerismo, además de ser por ADN violento, forma parte del pasado", aseguró el tigrense.





Y agregó: "Nosotros marcamos los límites, establecemos control y además generamos propuestas. Hay otros que creen que es con violencia y obstaculizando".





Asimismo, Massa volvió a mostrarse con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, durante una recorrida por el Centro de Operaciones de Tigre (COT), de la que también participó el exministro de Economía Roberto Lavagna.





El encuentro se dio en medio de las especulaciones en torno a una posible alianza electoral entre el Frente Renovador de Massa y el GEN de Stolbizer para competir en los comicios legislativos de octubre.





En esa recorrida, los diputados nacionales "analizaron las raíces económicas y sociales de la inseguridad y destacaron la importancia de la incorporación de innovación y tecnología para fortalecer las políticas de prevención", informó un comunicado partidario.





En tanto, el próximo lunes el tigrense lanzará en el distrito bonaerense de La Plata la Escuela de Gobierno del

Frente Renovador junto a Lavagna y otros integrantes de su equipo como Gustavo Iaies, Daniel Arroyo y Diego Gorgal.