Massa: "La gente está mal porque la plata no le alcanza"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, advirtió que "la gente está mal porque la plata no le alcanza" y le reclamó al Gobierno que ponga "en marcha" la economía, a un año de gestión presidencial de Mauricio Macri.



"La gente está mal porque la plata no le alcanza. Hay que poner en marcha la economía", manifestó el líder del Frente Renovador al encabezar la cena de fin de año del Frente Renovador junto a diputados nacionales, legisladores provinciales e intendentes.



En el evento desarrollado en la localidad de Pilar, el diputado remarcó que "hay millones de trabajadores y miles de jubilados y monotributistas que ya no quieren pagar ganancias" y añadió: "Para saber gestionar se necesita estar en los barrios, cerca de las necesidades del pueblo".



"Tenemos que terminar con la idea de que el Gobierno se lleva por delante a todos a la fuerza. Hay que promover el diálogo y el consenso. En el Frente Renovador tenemos dirigentes que no tienen causas judiciales en las espaldas sino sueños en la mochila", apuntó.