Más de 30 mil avales para Florencio Randazzo

El ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo , presentó este mediodía los avales que le permitirán competir en las PASO como precandidato a senador nacional dentro del Partido Justicialista, en contraste a la postura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien viene pidiendo conformar "una lista de unidad" para octubre.





Desde el Centro Cultural del gremio de Sanidad, Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo, dio cuenta que ya tienen más de 30.000 avales que respaldan la "candidatura a senador" del ex ministro de Interior, dejando en claro que esa es la categoría en la cual Randazzo va a competir.





"La lista de unidad, tal como está planteada, no es posible", dijo Fernández antes de aclarar que la única manera de consolidar una lista única sería "que ellos no se presenten y la 'única lista' del PJ sea la nuestra", sentenció irónicamente.





Las cajas con la documentación y una pantalla gigante en la que se replicaban las imágenes del centro de cómputos desde donde militantes están cargando esos avales al sistema informático, por ahora para las listas provinciales, fueron parte de la escenografía que dio marco al anuncio.





"Los que quieren un dirigente opositor tienen en este frente la posibilidad de elegir al mejor opositor para enfrentar al Gobierno, y los que quieren acompañar a Macri (Mauricio)... bueno, si quieren, tiene la posibilidad de ir al espacio que Cambiemos haga y resolver lo que corresponda", remarcó Fernández.





Fernández fue categórico a la hora de descartar que el competir en las Primarias Abiertas, Simutáneas y Obligatorias (PASO) termine siendo "nocivo para el PJ", que es el argumento que esgrimen desde el Frente para la Victoria (FPV) en favor de una lista de unidad.





"Nosotros hemos perdido cuando no hicimos PASO. El Frepaso perdió cuando no hizo PASO. Precisamente, en el 2015, Cambiemos hizo PASO y el Frente Renovador hizo PASO y el que no hizo PASO fue el Frente Para la Victoria. Si de algo debemos aprender es de las experiencias", resaltó Fernández al tiempo que resaltó que "Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son la mejor herramienta para dirimir quien es el mejor candidato del espacio opositor".





En ese sentido, además resaltó que los dirigentes del espacio son "en esencia democráticos, y para nosotros lo más importante es la voz de los ciudadanos, la voz de los bonaerenses y la voz de la gente. Queremos que la gente se exprese".





"Estamos convencidos de que estamos en la senda correcta, y cuando pedimos revisar el pasado también pedimos revisar las estrategias electorales que en el pasado se ejercieron. En el pasado se decidió que no existieran PASO y perdimos. Mientras en los espacios donde hubo PASO están creciendo y alguno de ellos llegó al poder" , argumentó Fernández.





"No podemos ser funcionales al Gobierno dividiendo la oposición, pero la oposición no se crea por acuerdos dirigenciales", sentenció Fernández.





Junto al jefe de campaña estuvieron los encargados de la estrategia electoral del randazzismo, Norberto García y Eduardo Di Rocco, quienes detallaron que en los próximos días, una vez que se les otorgue el código para la carga, comenzarán a incorporar al sistema los avales para las listas de candidatos en el orden nacional.





"Vamos a competir en los 135 distritos de la provincia con listas para el orden local, provincial y nacional", explicó Di Rocco a Télam.

Si bien ya habrían superado la cantidad de avales necesarios, aclararon que durante el fin de semana van a seguir recopilando avales con mesas en las plazas de las localidades del Interior y el conurbano bonaerense.





"Lo que esperamos ahora es que el Partido constituya la junta electoral, dicte el reglamento electoral y que el PJ constituya el Frente para poder seguir con el proceso", explicó Di Rocco a Télam no sin antes aclarar que no tienen previsto participar de una reunión en la sede del Partido, tal como dijo el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, en una entrevista radial horas, antes de que los referentes randazzistas comenzaran la conferencia de prensa en Sanidad.





"Personalmente llamé a Florencio Randazzo para que acuda al encuentro, pero no lo encontré. Hablé con su secretario y con Julián Domínguez, quien me dijo que viene mañana".





Sin embargo, los dirigentes del espacio randazzistas aseguraron a Télam que no tienen previsto participar de "ninguna cumbre".

Es que el encuentro de Matheu fue presentado por el titular del PJ como "una cumbre de los economistas del peronismo bonaerense", en la que presentarán las propuestas del PJ de cara a las elecciones legislativas de octubre.