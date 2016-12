Mario Negri sostuvo que "Milagro Sala no es una presa política"

El jefe del bloque radical de Diputados, Mario Negri, rechazó que Milagro Sala sea "una presa política" y le exigió al Frente para la Victoria "que no toquetee los derechos humanos".



"Milagro Sala no es una presa política, es una ciudadana que tiene que explicar lo que pasó en Jujuy. No tiene un problema con Morales, sino con la Justicia", enfatizó Negri.



En declaraciones a radio AM 950 Belgrano, el diputado justificó el duro discurso que pronunció este jueves en la Cámara baja contra el kirchnerismo al indicar: "ayer estaba muy molesto, reaccioné con las tripas y me faltaron decir muchas cosas".



"Repudio cualquier hecho de violencia, pero no te dejan hablar y se creen los dueños de la historia. No tienen autocrítica", se quejó. Además, reclamó: "Que no toqueteen los derechos humanos, hay que ser responsables cuando se habla de este tema".



"No hacemos sesiones para estar recriminando el pasado. Lo que hacen los diputados kirchneristas es traer el pasado al presente, así no les va a ir bien", agregó.



Ayer, el kirchnerismo planteó en el inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara Baja un repudio a la represión sufrida este miércoles por la diputada camporista Mayra Mendoza en San Salvador de Jujuy por parte de la policía de esa provincia, en medio de los incidentes que se produjeron en el juicio a Milagro Sala.



Luego de varias cuestiones de privilegio planteadas por legisladores de distintas bancadas de la oposición, Negri se sumó a las expresiones de solidaridad con Mendoza y condenó "cualquier agresión contra un legislador sin importar el color político", pero avivó la polémica cuando acotó que en el escándalo "no sólo hubo agresiones en un lugar".



Se refería a la situación del diputado del FpV Horacio Pietragalla, quien reaccionó contra un efectivo policial que, según reconstruyeron desde el kirchnerismo, estaba "manoseando a una compañera".



"Vamos a condenar cualquier agresión con lo que se hizo con la diputada Mayra Mendoza, como con cualquier otro legislador que ocupe una banca sin importar el color político, pero también les quiero decir que recularon cuando amenazaron a la diputada Gladys Gonzalez. Recularon cuando golpearon al diputado Del Caño", subrayó Negri, subiendo el tono de su discurso.