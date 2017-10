María Emilia Correa, la joven que lucha por una prótesis

La historia de María Emilia Correa cambió repentinamente a sus 11 años. Un simple golpe mientras jugaba la llevó al hospital y sirvió para ser diagnosticada de un tumor óseo en el fémur. En ese instante, los médicos le explicaron que era necesario iniciar un tratamiento con quimioterapia, para luego poder ser operada de la pierna.

En ese momento, los doctores querían ponerle 8 clavos con un tutor externo extrayendo el tumor y extendiendo con ese tutor su propio hueso sano.

Unos meses más tarde fue a un control de los tutores donde le dijeron que había una metástasis en su rodilla y que era urgente cortarle la pierna.

"Recuerdo el día que me desperté después de la operación, me sentía más liviana, no me quería ni mirar por miedo a no gustarme", afirma María.

Luego de recuperarse de la cirugía, la joven de 26 años fue diagnosticada de metástasis en los dos pulmones. Fue ahí cuando le comunicaron que tenía que empezar con las químios otra vez y que la iban a operar de los dos pulmones.

Nuevamente debió comenzar a realizar cientos de trámites en la obra social en la espera de una pierna ortopédica, recibiendo varias alternativas que no eran las adecuadas a mis necesidades.

En 2017, esta joven trabajadora que es clienta de una obra social provincial está en busca de una nueva prótesis que el médico le solicitó. La pierna que hoy tramita la acompañaría en todas sus actividades diarias mejorando muchísimo su calidad de vida, evitando daños postulares futuros. Por eso es tan importante para esta chica tener la posibilidad de acceder a ella.

María Emilia Correa expuso su historia en las redes sociales como un recurso más para obtener ayuda y hacerse escuchar: su caso fue compartido más de 200.000 veces en Facebook y más de 27.000 mensajes de apoyo.





En su relato publicado en la página de Facebook "Una pierna para María Emilia", ella expresó el deseo de que su obra social, Provincia, "autorice la prótesis solicitada por el médico".





"Pido que me ayuden, háganlo público, quiero que dejen de mentirme y que de una vez por todas el Gobierno de San Juan se ponga una mano en el corazón y me ayude", confiesa Emilia.