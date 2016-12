Marcos Peña: "Sergio Massa ha sido muy constructivo pero a veces la pifia"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, analizó que el líder del Frente Renovador (FR) Sergio Massa "ha sido muy constructivo pero a veces la pifia" en referencia a la postura del dirigente en el tratamiento de la reforma del impuesto a las Ganancias, donde el tigrense acordó con el resto de la oposición un proyecto -que tuvo media sanción en Diputados- en detrimento de la iniciativa oficial.



Las declaraciones de Peña en la noche del miércoles se produjeron luego de que el Gobierno convocara al diálogo a la oposición para delinear una nueva iniciativa conjunta el lunes próximo, a fin de que sea votada el miércoles siguiente.



"Massa fue una alternativa electoral al kirchnerismo con lo cual tiene algunos puntos en común con nosotros", aseguró Peña, pero agregó que si bien "ha habido muchos temas donde ha sido muy constructivo el aporte de Sergio, a veces la pifia, por eso es muy importante que defina la previsibilidad de lo que quiere".



Agregó que el país observa "mucho lo que hacen los opositores" por lo que se mostró esperanzado en que se pronuncien "por la positiva" en el acompañamiento a la gestión de Gobierno.



Peña relató que en la negociación por Ganancias "en un país de diálogo y sin mayorías; habrá momentos en que la oposición se junte contra el Gobierno y que el Gobierno a su vez construya mayorías" por lo que pidió "desdramatizar" las diferentes situaciones.



"Cuando vemos que hay algo bastante mal por la actitud personal o las cosas que se ven lo diremos, pero no son problemas personales, nunca llevamos las cosas a la lógica amigo-enemigo", destacó.



En relación a las futuras negociaciones dijo: "entendemos lo que pide el Senado, que las distintas partes (que participaron del debate de la modificación de Ganancias) arranquen de vuelta y lleguen a un consenso, lo cual no quita que habrá diferentes reuniones".



Insistió en que la intención del Gobierno es aprobar el proyecto, y que por ese motivo fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias.



Asimismo, afirmó que las modificaciones aprobadas tendrán carácter retroactivo, por lo cual en caso de que el proyecto por lo cual "si se votase en febrero o marzo, ojalá que no, que salga antes, en la siguiente liquidación se retrotrae a enero porque son impuestos anuales".



Sobre la CGT indicó que "sin duda fue producto de la vorágine" el hecho de que el Gobierno no consultó a la central obrera antes de presentar el proyecto, e interpretó que "si bien tenemos diálogo, vemos que hace falta más diálogo", horas después del encuentro que mantuvo el presidente Mauricio Macri con Hugo Moyano, ex secretario general de la central sindical.



El Poder Ejecutivo y los principales dirigentes parlamentarios se reunirán para negociar la letra chica del proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias luego del pedido de la oposición para modificar la iniciativa que fuera aprobada en Diputados y se encuentra en estudio en el Senado.



Según fuentes parlamentarias, la reunión se realizará este lunes desde las 11 en la sede de la Jefatura de Gabinete donde el anfitrión, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibirán a los jefes de los bloques del Senado y a sus responsables de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.



Al encuentro, entonces, asistirán el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo; el jefe del bloque del oficialismo, Angel Rozas; el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina.