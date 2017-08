Marcos Peña: "No hay excusas para no ir a votar"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "la seguridad del operativo está garantizada" y sostuvo que "no hay motivos para que se altere la legalidad del comicio" que comenzó a desarrollarse en todo el país para definir los candidatos que competirán en las legislativas de octubre, al afirmar que "no hay excusas para no ir a votar".

Según algunos indicadores, las Primarias aún generan apatías y desconcierto por ello una importante parte del padrón no participa de estas elecciones. Para hacerle frente a esta situación, el jefe de Gabinete le pidió a la población que participe del proceso.

Además aseguró que "a partir de las 21 se van a empezar a cargar los votos" y señaló que la incorporación de más centros de procesamiento agilizarán los resultados.