Marcos Peña a Kicillof: "Vamos trabajar para que usted nunca más maneje la economía"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cruzó duramente al diputado del Frente para la Victoria-PJ Axel Kicillof, al sostener que el Gobierno va a "trabajar" para que el exministro de Economía de Cristina Kirchner "nunca más maneje" la cartera económica.



"Claramente tenemos una visión absolutamente opuesta de la economía y de hecho vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca mas la maneje porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esas políticas y por eso hoy no están gobernando el país", se desquitó Peña, al responder a las críticas de Kicillof.



Poco antes, el diputado kirchnerista había desafiado a Peña a "hacerse cargo" de los resultados de la política económica y a sincerar su adhesión a las ideas "neoliberales".



"Háganse cargo, son neoliberales, piensan como neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más", espetó Kicillof, que se tomó revancha del jefe de Gabinete, quien en su última incursión a Diputados el 22 de marzo pasado para brindar un informe de gestión había estrenado la ya famosa frase "Háganse cargo", que se convertiría en una marca registrada.



Fiel a su estilo vehemente, Kicillof incluso se permitió chicanear a Peña por su "cambio de look".



"Son neoliberales y así es como piensan. Por más peinado, por más cambio de look, por más diferentes estrategias usen, es lo mismo", insistió el economista del FpV.



Cuando llegó su turno, Peña salió al cruce y, tras señalar que el Gobierno aspira a que Kicillof "no maneje nunca más la economía", recordó que en 2014 la recesión fue "idéntica" a la del 2016, con la diferencia de que el año pasado el consumo cayó a la tercera parte que en el anteúltimo período de gobierno kirchnerista.



"Este año vamos a crecer más que los cuatro años que usted gestionó la economía", enfatizó Peña. Y rechazó con firmeza la idea repetida por el kirchnerismo sobre una supuesta responsabilidad de la actual administración en la situación de pobreza.



"Plantear como que la pobreza fue creada en este año y medio a nuestro entender es inaceptable. La realidad es que nos dejaron un país con 30 por ciento de pobreza, después de 10 años con las mejores condiciones en los términos de intercambio", fundamentó Peña.