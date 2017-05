Marcos Peña: Cristina Kirchner "vive en un mundo particular"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó esta mañana contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien le endilgó vivir "en un mundo particular" y a Sergio Massa, con un mensaje en el que recordó que el líder del Frente Renovador estuvo en el kirchnerismo "diez de los doce años que gobernó" el FPV.





En declaraciones a radio Mitre esta mañana, resumidas más tarde en un comunicado oficial de la Jefatura de Gabinete, Peña dijo que Cristina "vive en un mundo muy particular" como cuando estaba en el poder "y es natural que siga pensando de la misma manera". Añadió que la postura de la ex mandataria "es una opinión más dentro del sistema político, una opinión minoritaria, que representa el pasado" y que "no va a ganar" en las elecciones.





La crítica de Peña se extendió a todo el kirchnerismo: "Siguen haciéndose los distraídos, no haciéndose cargo de una realidad que irrita, ofende y molesta a muchos argentinos. Porque la corrupción no es una anécdota lateral".





En un párrafo dedicado a Massa, recordó el pasado del tigrense al subrayar que fue parte del kirchnerismo "diez de los doce años que gobernó" el FPV. En el comunicado, se puntualizó que que Peña "planteó si dentro de su posición crítica va a 'explicar los detalles de la corrupción del kirchnerismo'".





Peña criticó a Massa en el programa de TV Animales Sueltos, al considerarlo "la persona menos confiable en la política y tribunera, que dice lo que quiere la gente oír para llegar al poder".





Massa, esta misma mañana y en declaraciones en radio Mitre anteriores a las del jefe de Gabinete, replicó los dichos del funcionario: "Lo más importante para la Argentina es que, en lugar de descalificar, resolvamos los problemas que tenemos hoy. La vieja política es la de descalificar al otro y tapar la realidad y los problemas. La Argentina necesita que resolvamos problemas del presente".





En cuanto a las elecciones legislativas de octubre, Peña resaltó que "lo más importante es saber que cada argentino construye su voto a partir de una decisión muy profunda y muy de base sobre qué futuro quiere para su realidad". Y subrayó que el Gobierno está "gobernando para todos y por eso tenemos el apoyo mayoritario de los argentinos".





"Nuestro desafío pasa por el futuro y por construir ese camino de desarrollo", señaló y advirtió que "está claro" que la mayoría de los argentinos "que quiere que siga el cambio entiende que no hay atajos, que las fórmulas mágicas no existen".

Peña comentó en radio que espera "que en el transcurso de la próxima semana lleguen los informes solicitados a la firma sobre esos hechos delictivos", según se informó en el comunicado.





"La verdad es muy importante para que la gente entienda. Odebrecht tiene hoy una gran cantidad de personas presas en Brasil y en otros países por admitir corrupción, entre los que cuales está Argentina. Y acá no están presos los que recibieron las coimas", indicó. "Por eso es importante que se sepa qué funcionarios públicos del kirchnerismo recibieron coimas" y aseguró que desde el Gobierno tratan "de agilizar, pero depende de la Justicia, obviamente".





El ministro coordinador afirmó hoy que la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó "deja mucho que desear" en su rol, y denunció que hay "serios indicios de mala praxis en la función".





"Claramente deja mucho que desear", dijo el jefe de Gabinete, en declaraciones a radio Mitre, y alertó que "la sensación es de que se arrastran los pies y que no hay una actitud proactiva para investigar la corrupción del gobierno anterior, a la que ella públicamente ha adherido".





En otro tramo del diálogo, Peña advirtió que mientras Gils Carbó esté al frente de los fiscales "y no se vean elementos claros de avance hacia la corrupción kirchnerista, al contrario, se vean maniobras que son poco claras y de buscar desviar la atención, vamos a tener una evaluación crítica" respecto de ella.





"Nosotros estamos mirando con atención lo que está pasando con el proceso judicial y la comisión investigadora que está trabajando en el Congreso, porque habría serios indicios de mala praxis en la función; pero eso en este momento está en manos de la comisión bicameral", expresó.





El jefe de Gabinete se refirió así a la investigación que lleva adelante la comisión bicameral que controla el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, que citó a Gils Carbó para exponer sobre las acusaciones de irregularidades en su contra por la designación y traslados de fiscales y, también, por la compra de un edificio.





"Por eso siempre hemos dicho que nos parece equivocado que la Procuradora de la Nación sea alguien con militancia política; tiene que ser alguien que ejerza el cargo con independencia", concluyó Peña.





Además, el jefe de Gabinete recordó hoy que el gobierno nacional ha planteado una "investigación interna" respecto de las denuncias de la diputada de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, sobre el supuesto accionar de la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, a quien la legisladora acusó de realizar espionaje en su contra.





"Hemos planteado una investigación interna, ya que seria muy negativo que haya espionaje a cualquier persona, o de cualquier tipo", sostuvo Peña en Radio Mitre.





El jefe de Gabinete también se refirió en sus declaraciones radiales a la situación económica del país. "Ya hace nueve meses que se está generando empleo en la Argentina", subrayó, y aseguró que "la inflación de mayo va a ser significativamente más baja que la de abril". Según el Indec, en abril la inflación registró una suba de 2,6 por ciento.