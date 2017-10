Marcos Peña sobre Cristina Kirchner: "Nuestro día a día no gira en torno a ella"

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, sostuvo hoy que "la autoreferencia es un problema" que aqueja a los políticos argentinos, y aseguró que la gestión del gobierno "no gira en torno a ella" en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la conferencia de prensa que convocó tras ser citada a indagatoria por encubrimiento en la causa AMIA.



"Nuestro día a día no gira en torno a ella", respondió Peña en una entrevista con radio La Red, al ser consultado sobre si preveía que Cristina Kirchner -quien anunció que brindará una conferencia de prensa hoy cerca del mediodía-, denunciaría allí una supuesta presión política sobre el juez Claudio Bonadío, que ayer dictó la declaración indagatoria de la ex mandataria en la causa que se investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, por supuesto encubrimiento al promover la firma del Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán.



"La autoreferencia es un problema", se quejó Peña, quien agregó que las acusaciones de la ex presidenta "reflejan su visión sobre la República y la democracia".



"Vivieron manipulando a la Justicia: es natural que piensen que todos somos como ellos. Hoy la Justicia es independiente", aseveró el funcionario.



Consultado sobre si no le "hacía ruido" que la Justicia comenzara a investigar repentinamente, después de años de dormir las causas vinculadas al poder, Peña respondió: "Me hace ruido que no se haya investigado en tiempo real nunca". Y puso como ejemplo contrario el caso denominado Panamá Papers, donde el presidente Mauricio Macri "se puso a disposición de la justicia y pidió que se investigue rápido. Creemos que esa es la actitud republicana" dijo sobre la causa donde la Cámara Federal cerró la causa penal contra Mauricio Macri por lavado de dinero.



Por tal motivo el ministro coordinador consideró que "cada juez tiene que poder explicar la trayectoria de sus expedientes" y las dilaciones en determinar si alguien es culpable o inocente.



Puntualmente sobre si el juez Bonadío era un juez independiente, Peña respondió: "Independiente de nosotros, seguro", y lo contrapuso con la cercanía pública al kirchnerismo de la procuradora Alejandra Gils Carbó.



En referencia a la lista que el presidente Mauricio Macri supuestamente elaboró sobre empresarios, gremialistas y otros dirigentes que deberían estar presos porque constituyen las mafias que atacan al país, indicó que "está absolutamente claro que no hay listas".



Agregó que el gobierno concibe el poder "de una manera distinta, como un servicio, una manera republicana y no para ir por todo".



Consultado sobre la posibilidad de convertirse algún día en Presidente de la Nación, rechazó esa posibilidad. "No está mi líbido puesta en eso", apuntó.



"Estoy muy contento con la tarea que hago hoy, porque es una época de muchas transformaciones, y creo que es la tarea más importante que me va a tocar en la vida pública", señaló.



En referencia a las próximas elecciones, Peña pidió "desdramatizar" si hubiera un nuevo triunfo de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y dijo que de todos modos seguirían "trabajando para resolver los problemas de la gente".



El funcionario además consideró que Cambiemos "representa una mayoría en todo el país" y que la ex mandataria "representa una minoría muy concentrada en algunos municipios del conurbano".