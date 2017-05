Marco Lavagna le respondió a Peña: "el que prometía pobreza cero era el Gobierno, eso era tribunero"

El diputado del Frente Renovador Marco Lavagna salió a responderle este viernes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien calificó de "tribunero" a Sergio Massa, al considerar que de esa forma podría definirse la promesa del oficialismo de lograr "pobreza cero".



"Le recuerdo a Marcos Peña que los que prometían pobreza cero era el gobierno nacional y eso era tribunero", afirmó Lavagna, al ser consultado sobre las afirmaciones de Peña.



En declaraciones a Radio Rivadavia, el diputado massista advirtió que "el gobierno nacional no tiene una hoja de ruta ni voluntad de diálogo de hablar con el resto".



"No hay voluntad de escuchar otras alternativas", señaló Lavagna, al cuestionar la actitud del gobierno sobre el plan económico. Por otra parte, consideró que con el gobierno del presidente Mauricio Macri "parece que no cambio tanto el tema de la corrupción".



"Hay falta de voluntad en avanzar en el tema Odebrecht", afirmó LAvagna, quien le advirtió al Gobierno que sii no cambian el rumbo no van a a cambiar la realidad".