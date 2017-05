Malcorra: "Es cierto que no siempre coincidí en un cien por ciento con la Jefatura de Gabinete"

La saliente canciller Susana Malcorra admitió que durante su gestión "no siempre" coincidió con las posiciones de la Jefatura de Gabinete.



"Es cierto que no siempre coincidí en un cien por ciento con la Jefatura de Gabinete", afirmó Malcorra, quien de todos modos indicó que su punto de vista fue "escuchado y atendido y en términos generales el consejo" que brindó "fue seguido, respetado".



La exfuncionaria señaló que una de las diferencias se dio sobre la situación en Venezuela y la aplicación de la "cláusula democrática" de la OEA.



"Cuando se utilizó se enmarcaba de una manera no exacta y me tocó explicárselo al Presidente aún cuando no había asumido la Jefatura de la Cancillería. En algunas cuestiones desde la especificad que significan las relaciones exteriores, y el funcionamiento de los sistemas, traje, espero, un valor agregado que a veces pudo haber generado opiniones encontradas. Pero no hay nada que agregar a eso", dijo.