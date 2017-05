Malcorra confía en la fortaleza de las instituciones brasileñas

A raíz de la crisis política desatada en Brasil luego de las grabaciones que vinculan al presidente Michel Temer con la denominada causa Lava Jato, en la que se investigan casos de corrupción, la canciller Susana Malcorra consideró que "las instituciones brasileñas son lo suficientemente fuertes como para manejar esta situación"



Malcorra se mostró esperanzada, además, en que "este impasse que genera esta crisis, de índole política, no tenga un impacto en la recuperación económica, que es muy importante no sólo para Brasil sino para toda la región".



La canciller formuló declaraciones desde Japón, adonde llegó como parte de la comitiva que acompaña al presidente Mauricio Macri en su gira por Oriente, en busca de inversiones.



Anoche, miles de manifestantes salieron nuevamente a la calles en Brasil para protestar contra Temer luego de que se conocieran grabaciones en las que se lo escucha en un diálogo donde avalaría el pago de coimas a un aliado clave del Gobierno, Eduardo Cunha, actualmente detenido por el Lava Jato.



Malcorra opinó en una entrevista que publica este viernes el diario La Nación, que las instituciones brasileñas "son lo suficientemente fuertes para manejar esta situación" y dijo que el Gobierno sigue "muy de cerca" lo que sucede en el principal socio comercial de la Argentina.



La ministra de Relaciones Exteriores indicó que aún no tuvo oportunidad de hablar con su par brasileño, Aloysio Nunes, y consideró que "asociada a esta situación también está nuestra propia vinculación con Brasil, que empezó una recuperación (económica) en el primer trimestre (de este año)".



Luego, ante la declaración de Temer sobre su intención de continuar al frente del Poder Ejecutivo, la canciller dijo que no puede "apresurarse ni adelantarse" a los acontecimientos.



"La situación cambia minuto a minuto. El presidente Temer salió a dar declaraciones en las que dijo que no va a presentar la renuncia, que lo que se alega haber dicho no es lo que él dijo; pero también vi que ya ha habido una autorización para hacer pública la grabación (que lo complica)", evaluó Malcorra.



"Por supuesto todo eso precipita las cosas, pero Brasil tiene en su constitución un mecanismo de resolución por el cual eventualmente se puede dar una continuidad al gobierno", agregó .



En esa línea, pidió "darle tiempo a que esas herramientas se pongan en marcha", e insistió en que "por ahora, simplemente seguimos de cerca la situación".



En la misma línea, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado anoche que el Gobierno mira “con preocupación” la situación que se vive en Brasil y afirmó que la crisis que atraviesa el principal socio comercial de la Argentina “debe resolverse a través de las instituciones”.



“Nos preocupa la situación en Brasil y creemos que debe resolverse en el marco de las instituciones. Si a ese país le va bien, a Argentina también. Está es una situación que afecta la recuperación económica que se estaba dando en los dos países”, declaró Frigerio a la señal televisiva TN.