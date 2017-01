Macri ya piensa en las elecciones legislativas y se reunirá con el radicalismo para el armado de listas

El presidente Mauricio Macri se reunirá mañana en la Quinta de Olivos con referentes de la UCR para "definir la estrategia para el año electoral", de cara a las legislativas.



El presidente del radicalismo, José Corral, sostuvo al respecto que en la reunión se hablará "sobre cómo conformar las listas" del oficialismo y anticipó que su partido "no" exigirá más "cargos" en el Gobierno.



Además, Corral sostuvo que, de cara a este año electoral, la UCR le brindará "fuerza, consenso y más apoyo" a Macri, al tiempo que aclaró que "el Estado no es un botín de guerra".



"Nosotros siempre lo decimos con claridad: no queremos ser parte del Gobierno para tener cargos sino para transformar la realidad, para cumplir con el servicio público", aseguró el líder radical en declaraciones a Radio Mitre.



Sobre el armado de las listas, Corral rechazó la idea del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de sumar a dirigentes de diferentes partidos políticos, incluidos antiguos referentes del kirchnerismo, y opinó que los candidatos de Cambiemos deberían ser solamente de "sectores políticos que no tengan compromiso con el Gobierno anterior".



"Hay que distinguir la necesidad de consensos amplios, de la construcción política a la hora de las elecciones. Ni Perotti, ni Randazzo, ni Urtubey van a estar en las listas de Cambiemos porque no lo quieren, y está bueno porque, con matices, apoyaron al gobierno anterior y nosotros tenemos que representar un cambio", agregó.



Según trascendió, del encuentro en Olivos participarán, además de Corral, el referente y expresidente de la UCR, Ernesto Sanz; gobernadores de varias provincias como Alfredo Cornejo, de Mendoza; Ricardo Colombi, de Corrientes, y Gerardo Morales, de Jujuy; y la presidente de la Convención Nacional del radicalismo, Lilia Puig de Stubrin.