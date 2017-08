Macri será operado de su rodilla nuevamente

El presidente Mauricio Macri se someterá mañana a una nueva operación en su rodilla derecha, ya que en las últimas semanas volvió a verse aquejado por una dolencia.





"Me tengo que operar mañana por la mañana", contó el mandatario, quien camina con una leve renguera a causa del dolor.





En breves declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, el jefe de Estado explicó que se trata de "una operación de día", por lo que poco tiempo después retomará su agenda oficial en la Residencia Presidencial de Olivos en donde tiene previsto recibir al exmandatario chileno y postulante a volver a la Casa de la Moneda Sebastián Piñera.





Asimismo, el líder del PRO precisó que tendrá "un mes de recuperación" ambulatoria, con rehabilitación para fortalecer los músculos de la zona.





Al respecto, el Gobierno informó a través de un comunicado que la intervención quirúrgica se llevará a cabo a las 7:00 en el Sanatorio Otamendi, del barrio porteño de Balvanera.





El médico a cargo de la operación será Miguel Khoury, especializado en "cirugía artroscópica y tratamientos de lesiones deportivas".





El profesional elegido por Macri se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeñó a comienzos de la década del 90 como asistente médico de equipos de la NBA, la MLB y la NFL en Estados Unidos, así como luego fue médico del equipo argentino de Copa Davis entre 2006 y 2014 y también estuvo a cargo del área sanitaria del plantel profesional de Racing Club de Avellaneda entre 2001 y 2005.





El Presidente había sido sometido a una artroscopía en junio de 2016 a causa de un esguince de rodilla producido durante un partido de paddle.





Hace algunas semanas, durante un acto de campaña en el partido bonaerense de Azul, el jefe de Estado había admitido la dolencia, aunque la había matizado con una broma: "La rodilla me está aflojando. Estoy en mi mejor momento futbolístico, pero tengo un problema en la rodilla, no sé qué me pasa ahora".