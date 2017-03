El presidente Mauricio Macri reconoció anoche que "puede haber" votantes de Cambiemos decepcionados con su gestión, pero se mostró confiado de que el oficialismo ganará las elecciones legislativas.



Durante el programa de televisión conducido por la diva Mirtha Legrand, el mandatario se quejó de la "inaceptable" cantidad de piquetes que dejaron "sitiada" la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada y consideró que "no es una buena imagen" para el país, al tiempo que pidió "encontrar un equilibrio a esta situación".



En un repaso por una variada temática, al fiel estilo de "la Chiqui", el jefe de Estado criticó duramente a su antecesora, Cristina Kirchner, y afirmó que "le hizo mucho daño a la Argentina. Mentir hace mal".



"Aquellos que dicen que tengo un pacto de impunidad no pueden decir tantas pavadas. Ella tiene una visión de la realidad totalmente distinta. No tiene ningún compromiso con la verdad. Le ha ocultado a los argentinos los niveles de pobreza, ha ocultado los niveles de la educación, ha sido negligente con el avance del narcotráfico", indicó.



"Las dos o tres veces que me senté a hablar con ella no me dejó ni meter un bocadillo. Habla sola. Se cree la dueña de la verdad", agregó. Y, a pesar de que manifestó que "hay un porcentaje de argentinos que, lamentablemente, todavía le sigue creyendo", se mostró confiado de que en las elecciones "el cambio va a volver a ganar".



Asimismo, se refirió al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y aseguró que el "problema" del diputado nacional "es que es difícil de creerle".



"Es demasiado cambiante. Soy de los que le gusta la previsibilidad", expresó sobre el tigrense.



En referencia al paro general de la CGT, Macri sostuvo: "Nosotros dialogamos, les damos la oportunidad, pero no han podido explicar por qué. Lo peor fue en agosto del año pasado, ahora estamos creando empleo".