Macri pidió lograr "consensos" en los que "cada uno ceda un poco"

El presidente Mauricio Macri dijo que "si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos" del país no habría "inversiones, ni productividad, ni competencia empresaria, ni equidad, salida de la pobreza y de la desigualdad".



Macri convocó a "profundizar la transformación que empezamos juntos" y señaló que "se trata de un cambio de fondo, verdadero, que se basa en la esperanza de saber que somos mejores que la vida que hemos llevado".



Al pronunciar un discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el jefe de Estado aseguró que "empezamos un nuevo tiempo, no aceptamos más el no se puede que tanto daño nos hizo durante décadas".



Macri también instó a múltiples sectores de la sociedad, la política y la economía "no tener miedo a la idea de la reforma porque no se trata de sacar o ajustar sino de poner" algo más de cada uno para desarrollar la Argentina.





cornejo con macri.jpg

"No tenemos que pelearnos mirando los fracasos del pasado", dijo el jefe de Estado al hablar ante jueces, sindicalistas, empresarios, gobernadores y otras personalidades del escenario político y económico.Macri interpretó que "detrás del miedo al cambio hay una mirada reaccionaria y conservadora que defienden privilegios".En ese sentido, propuso "lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar un camino de futuro" en el país y señaló que se requiere encarar reformas donde "cada uno ceda un poco".El jefe de Estado afirmó que se requieren reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder y no sólo hablo de la política"."Tenemos que hacerlo en base a la confianza, hablando con la verdad, con buena fe, sin dobles discursos, abandonando etiquetas y prejuicios que impidan que ese diálogo fluya", agregó.