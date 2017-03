Macri: "Milagro Sala está rindiendo cuentas del abuso de poder que hizo"

El presidente Mauricio Macri aseguró anoche que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, "está rindiendo cuentas del abuso de poder que hizo".



"Es alguien que está rindiendo cuentas del abuso de poder que hizo en su gestión como líder social. Es un tema federal que como Presidente yo no me meto", sostuvo el mandatario.



Consultado por la diva Mirtha Legrand durante el encuentro que mantuvieron en la Residencia Presidencial de Olivos, el jefe de Estado manifestó: "Me alegra que la Corte de Jujuy le haya dado cabida a que la Corte Suprema de Justicia diga si se ha cumplido el debido proceso".



De esta manera, el líder del PRO se refirió a la situación judicial de la referente del Frente para la Victoria, que se encuentra detenida en el Penal de Alto Comedero desde comienzos de 2016.