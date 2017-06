Macri llamó a un empredendor de San Rafael gracias a la carta de su hijo

Alejandro Ottonsen es un criador de peces ornamentales que recibió un llamado del Presidente. Esto fue posible gracias a que su hijo Kurt, de 15 años, le escribió a Mauricio Macri solicitándole ayuda para destrabar unos trámites para que su papá pueda exportar.

El emprendedor contó a Canal 6 de San Rafael que el miércoles a las 9 de la mañana le sonó el teléfono, "vi un número de Buenos Aires y nunca pensé que era el presidente. Me dijo: 'soy Mauricio Macri y te llamaba por el emprendimiento de cría peces', me empezó a preguntar distintos detalles y sobre la dificultad que tengo para exportar. Estuvimos hablando siete minutos del tema; me dijo que me tenía anotado en una agenda de emprendedores y que me iba a ayudar".

Ottonsen, que vive en la ciudad pero tiene su criadero en Rama Caída, vende sus peces en el país y algo exporta a Chile, pero sólo lo puede hacer a través de un mayorista. "No puedo vender directamente porque para cada venta necesito un permiso de Senasa que se tramita en Buenos Aires, pese a que hay oficinas de este organismo en Mendoza y en San Rafael, entonces con esa inquietud que mi hijo le escribió a Macri".

Kurt explicó que "decidí escribirle una carta (al presidente) cuando empecé a ver que fomentaban las pymes y daban la posibilidad de que sigan creciendo. Ya le había escrito por otros motivos y me respondió, entonces decidí aprovechar y escribirle por este motivo también".

Lo hizo tanto por Facebook y como por carta de papel, donde "le comenté el problema de los trámites para la exportación y él decidió llamarnos".

El martes alrededor de las 16 una secretaria del presidente llamó al celular de Kurt para corroborar los datos enviados por Facebook y le avisaron que el miércoles a las 9 de la mañana iba a haber una comunicación telefónica con "alguien del gobierno", pero sin aclararle que iba a ser Macri.

El joven expresó que "la sensación es inexplicable, yo milito en la política y nunca me imaginé tener contacto con el presidente, me pone muy contento que una persona en ese cargo se preocupe por el pueblo".

Fuente: Diario Uno de San Rafael