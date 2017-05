Macri: "La suma de personas creíbles hacen a un país confiable"

El presidente Mauricio Macri, afirmó hoy ante un auditorio de jóvenes reunidos en el predio de La Rural en el marco de las jornadas Empleo Joven 2017, que "la suma de personas creíbles hacen un país confiable", y convocó a los asistentes a "ser protagonistas", y "ser serios y siempre capacitarse, para poder recorrer el camino de la felicidad y crear esa Argentina que todos merecemos".



Lo expresó al brindar una charla de apertura de un encuentro, destinado especialmente a estudiantes y graduados de carreras terciarias y universitarias, que están buscando su primer empleo o un nuevo trabajo.



La feria, se desarrolla en el predio de La Rural con la participación de 200 empresas y fue organizada por la dirección de Políticas de la vice jefatura del gobierno porteño.



El jefe de Estado reiteró que "después de tantos años de aislacionismo, Argentina ha vuelto al mundo", y aseguró que "todos saben que los argentinos somos talentosos y capaces", pero también sostuvo que "la suma de personas creíble hacen un país confiable".



Elogió la "buena onda de la juventud y la esperanza que tienen en crecer buscando un lugar en el mundo para desarrollarse y aportar", y acotó que "es un poco de lo que le pasa a la Argentina, después de tantos años de aislamiento, hemos vuelto al mundo", al recordar que "nos han visitado (representantes de) los países más importantes".



Destacó que en su reciente gira por Emiratos Árabes, China y Japón comprobó "las ganas que tienen de asociarse con Argentina y la esperanza que tienen puesta en que, esta vez, la Argentina va salir adelante y será protagonista en la región y en el mundo", subrayó Macri.



Agregó que "en el mundo saben que somos capaces, talentosos, creativos y lo que nos ha faltando durante muchos años fue organizarnos, poner reglas de juego, respetarlas y, fundamentalmente, generar confianza".



Exhortó así, a los jóvenes, a tener "confianza y demostrar su capacidad", y dijo que "muchas veces el camino de entrada no es el que te sale".



Recordó el mandatario que en sus primeros dos años y medio como presidente de Boca, "Ramón Díaz me ganó cinco campeonatos seguidos y después ganamos 16 campeonatos nosotros, y si hubiese abandonado, no hubiésemos tenido tantas alegrías".



El jefe de Estado remarcó a los jóvenes que "la primera cosa es creer en ustedes mismos, segundo cumplir y ser serios y que no significa no ser divertidos, tener sentido del humor, pero a la hora que uno se compromete con algo, hay que cumplirlo" .



Para Macri "la suma de personas creíbles y confiables hacen un país confiable", y "ese es el desafío que tenemos por delante y que nunca más digan que la Argentina es un país que incumple y digan: 'Cuidado con los argentinos, se pasan de vivos'".



Hizo hincapié en cómo se va desarrollando la tecnología en favor del ser humano, y recordó "lo que esta sucediendo en el mundo con la robótica, autos tripulados, la genética", entre otras.



En otro tramo, el Presidente les subrayó a los presentes, que el "secreto de hoy es capacitarse, tener siempre inquietudes y lo que más te renueva es seguir aprendiendo cosas que te nutren y que te levantan la autoestima: tu trabajo, el intercambio de conocer gente y trabajar en equipo, lo cual te genera seguridad".



Convocó a los jóvenes a "ser protagonistas" y les remarcó que "sean serios y nunca se cansen de capacitarse y así podrán recorrer el camino de la felicidad y desarrollar la capacidad y el trabajo para crear esa Argentina que todos merecemos" .



Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la inscripción de 100 jóvenes en esta exposición y que trabajan, en forma conjunta con distintas universidades, con el propósito de "promover el empleo para los jóvenes de nuestro país".