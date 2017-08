El presidente Mauricio Macri aseguró que su objetivo principal en cuanto a la inflación es terminar su mandato en 2019 "con un dígito".





Además, Macri sostuvo que para este 2017 buscarán que el costo de vida sea "del 17 por ciento" y que para el año próximo sea "de 8 al 12 por ciento".





"La meta es el 17 por ciento para este año, y el año que viene de 8 a 12", precisó Macri en declaraciones formuladas al canal América, y enseguida reiteró que seguía vigente su promesa de terminar la gestión con "una inflación de un dígito".





El mandatario nacional afirmó que "el país va a crecer más el año que viene, porque mucha gente va a apostar por el futuro y va a venir y va crear más empleo".





"Vamos a plantear una reforma tributaria para que no maten al ciudadano cuando quiere salir adelante", señaló.





Además, agregó: "Yo tengo un compromiso con los argentinos por el tiempo que me lo demanden, (hoy) no podemos hablar de una reelección. Después de ser presidente, no voy a seguir en otro cargo, no me voy a reciclar por otro lado, pero siempre voy a tener mi compromiso con el país".