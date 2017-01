Macri felicitó al médico riojano que estuvo de guardia casi dos meses

Las guardias del médico riojano se conocieron cuando un paciente puso en facebook que hacían más de 30 días que trabajaba en el hospital de Malanzán en el interior provincial, distante a casi 200 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja.



"Estoy tan agradecido, tuve una grata sorpresa, es que sonó el teléfono y era nada más y nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri", comentó Rey.



"Estaba en el consultorio y pregunté quien hablaba y del otro lado me responden Mauricio Macri, pensé que era una broma, se me hizo un nudo en la garganta, me inundé de emoción, jamás imaginé que alguien de su talla me llamara a mí", explicó.





Embed #Salud Tras repercusión nacional del caso de Luis Rey que está hace 33 días de guardia, envían médicos a Malanzán. https://t.co/FrOjLULDd2 pic.twitter.com/5nm6PqM4sL — RIOJAVIRTUAL (@RIOJAVIRTUALTW) 15 de enero de 2017

"Yo me emocioné mucho. Me tomé un tiempo porque no podía reaccionar bien, no podía hablar bien, me concentré y comenzamos la charla. Me dijo que estaba enterado de lo que estaba haciendo que era un orgullo para él encontrar a personas trabajando así.Hablamos de la problemática de salud y los proyectos que tenía en mente y le hice algunos reclamos", relató el galeno."Esos reclamos que le hice con respeto al Presidente, son los reclamos de todos los médicos rurales del país, le dije que no hay un pago, un ítem para los médicos rurales, le pedí que los médicos puedan perfeccionarse, para que aprendan lo que es hacer salud rural", contó."El presidente me escuchaba con atención. Me dijo que íbamos a trabajar juntos y que me iba a ayudar a pesar de que yo soy de River y él de Boca a muerte", expresó Rey.El médico también relató que Macri aseguró en la charla que "todo el equipo de la cartera de salud nacional estará a mi disposición y que hablará con el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, para que se mejoren las cosas en el ámbito de salud, y que enviará un teléfono que tenga alto alcance la señal para la zona rural"."Me sentí tan honrado como que si me sacaron una carga de encima y me aplicaran una inyección para que siga 100 días más trabajando", enfatizó el médico, quien desde hoy comienza sus vacaciones y al respecto manifestó: "por fin podré dormir en mi casa después de un mes".