Macri elogió a Cornejo y auguró avances para Mendoza con el tren

Desde Villa La Angostura, en donde vacaciona por unos días, el presidente Mauricio Macri les concedió ayer a los periodistas Andrés Gabrielli, Carlos Hernández y Sara González una entrevista para el último programa del 2016 del ciclo Primeras voces, de radio Nihuil. El intercambio, que duró más de 40 minutos, permitió que se tocaran diversos temas, ya que las preguntas fueron a agenda abierta y sin pautas, por decisión del mandatario.





Atendiendo a las expectativas de la audiencia mendocina con respecto a cómo seguirá el vínculo de la provincia con la Nación, Macri anunció que para Mendoza podría haber "un antes y un después" si se avanza en la recuperación y conexión del ferrocarril San Martín con Chile y el puerto de Rosario, en Santa Fe. Sobre esto, adelantó: "Ya se firmó un memorándum de entendimiento".





Enumeró como obras incluidas dentro del Presupuesto nacional el tercer carril de ingreso a la ciudad, la autopista Los Andes –se iniciaría en 2018– y destacó el haber cumplido con la promesa de terminar la obra del Aeropuerto en tres meses. Recordó el anuncio de la ruta 40 y la doble vía a San Juan, la pavimentación entre Pareditas y El Sosneado y aseguró estar en la recta final por Portezuelo del Viento y Los Blancos.





Además, se dio tiempo para elogiar al gobernador Alfredo Cornejo porque "no tiene miedo en decir la verdad", y por el ordenamiento las medidas en educación y algunas adquisiciones, como los proyectos energéticos. "Cornejo recibió una provincia tan o más quebrada que el país que nosotros recibimos", aseguró, y planteó que ahora tiene que lograr invertir en infraestructura sin cobrar más impuestos.





Asegurando que para hacer política también hay que dialogar en absoluta libertad de prensa, accedió a hacer un balance de su primer año de gestión. "Pensé que era un paso más, pero fue un salto cuántico. Me pasó que me sentía que corría y corría y no llegaba", confesó, y dijo que recién a fines de año sintió que alcanzó una meseta que le dio alivio para cumplir con su rol.





"Fue un año positivo, principalmente por el crecimiento del argentino promedio. Hubo un entendimiento de lo que significa este cambio que no es sólo económico, sino cultural y de valores", dijo y reconoció que no quiso decir desde un principio cómo recibió al país. "Argentina necesitaba evitar una crisis terminal, necesitábamos evitar un 2001. Si salíamos a gritar que nos habían dejado un Estado fundido no nos iba a acompañar nadie".





Reapertura de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner Macri confesó que le cayó bien la noticia de que se reabriera la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había iniciado el fiscal Alberto Nisman, y elogió el coraje de los miembros de la cámara, por la presión que dice recibieron para no hacerlo. "Que no nos traten como gente inferior a la que le ocultan la verdad porque no la pueden asumir. La podemos asumir y la podemos corregir trabajando".

Prórroga para el impuesto a los espumantes y publicidad Con respecto a la prohibición de publicidad para la industria vitivinícola, afirmó que están trabajando en lograr un equilibrio para cuidar a la juventud y favorecer a la producción. Con respecto al decreto que exceptúa a los espumantes de un impuesto interno del 12%, dijo que "hay debate" en torno a eso, pero que sumará su firma a la que dejó en los papeles Alfonso Prat Gay, para que continúe vigente.

Visita oficial para enero Al ser consultado por la posibilidad de volver a Mendoza en enero, en el marco de los festejos por el Bicentenario del cruce de los Andes, dijo que sí, que era probable que viniera y bromeó acerca de la existencia de un "pajarito" que les diera la primicia. También recordó que él cruzó la cordillera y sobre esa experiencia contó: "Quedé bastante dañado y eso que estaba bien preparado".

Reforma tributaria integral Ante ese anuncio para el año próximo, dijo: "Los Ingresos Brutos provinciales no han ayudado en nada. Hay mucho para poner sobre la mesa, hay que reducir el déficit fiscal y que nos dejen bajarlo en forma gradual. Hablo del gradualismo que me cuestionan y en el que creo". Y enumeró como contraproducentes las tasas municipales recientemente inventadas, el Impuesto al Cheque, el nivel del IVA o el impuesto al trabajo.

Efecto Donald Trump "Cuando lo llamé para felicitarlo me prometió que Estados Unidos va a tener la mejor relación que hemos tenido en la historia con Argentina y que lo que comenzamos con Obama continúa y que se va a potenciar", aseguró sobre su relación con el electo presidente, y recordó que lo conocía de una operación inmobiliaria que hizo cuando tenía 24 años.





Educación, tecnología y ciencia Estos temas aseguró que ocupan un lugar central en su gestión. "Hay un presupuesto y discutimos algo que hay que respetar", dijo sobre los cuestionamientos por la intención de recorte del presupuesto que les dan a los becarios de la ciencia. Afirmó querer que la investigación sea más federal, y aplicada al desarrollo de oportunidades concretas.





Impuesto a las Ganancias "Espero que vayamos respetando el presupuesto que ha sido negociado", sostuvo sobre el esquema impositivo que regirá desde 2017, negociado recientemente en el Congreso. "Al principio me enojé porque no se puede aprobar un presupuesto y a los 15 días hacerle un agujero", dijo y rescató la relación y el apoyo de los gobernadores.





Diálogo, como prioridad De su primer año de gestión, destacó el diálogo como uno de los mayores logros y la construcción de mesas de producción y trabajo con las organizaciones sociales, los gremios y los empresarios: "Es un gobierno que ha declarado que no tiene todas las respuestas, por eso necesitamos escuchar a todos, para intentar equivocarnos lo menos posible".





Obra pública y expectativas Señaló que batieron récord de asfalto, a comparación de los últimos 5 años, y anunció que espera en el próximo primer semestre lograr el récord de asfalto de la historia de Argentina. "El país va a volver a crecer después de 5 años, el año que viene. El gran desafío es que no crezca sólo un año, es lograr que crezca 20 años seguidos. El 2017 será mejor", cerró.