El ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay dejó su cargo en el Gobierno Nacional.



Desde hace días el rumor de su salida era algo formaba parte de la Casa Rosada. El determinante fue el proyecto de Impuesto a las Ganancias y la posterior negociación con los gremios, de donde quedó excluido.



Esta situación habría sido determinante para que Macri prácticamente lo echara del gobierno al pedirle su renuncia.



Prat Gay fue el responsable de ponerle fin al cepo, aunque con frases que después le jugaron en contra, una de ella era donde él declaraba: "El valor va a estar más cerca de los $9,50 si hacemos las cosas bien,más cerca del $16 si al que le toca hace las cosas mal". Irónicamente, el dólar hoy está a 16 pesos.



Prat Gay quedó severamente dañado luego de que su proyecto de Impuesto a las Ganancias recibiera muchas críticas y luego fuerse rechazado, esto se agravó tras la negociación con los sindicalistas.



Además, el economista, si bien es respetado dentro del gobierno, no es del riñón de Macri, lo que había influenciado también a la hora de su salida.



"No se trata de internas"

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó que la salida de Prat Gay sea por una interna en el gobierno nacional.



"Efectivamente, la renuncia fue pedida por el Presidente. Yo se lo trasmití esta mañana a Alfonso y ahora está yendo a almorzar con el Presidente en Villa La Angostura", dijo Peña en conferencia de prensa en la Casa Rosada.



El funcionario negó que la salida de Prat Gay responda a pujas en el corazón del Gobierno: "No se trata de internas, se trata de visiones de funcionamiento", expresó.



"Sabemos que siempre puede haber cambios y estamos siempre agradecidos por la posibilidad de trabajar en equipo", agregó.



Peña, dijo que "no habrá cambio de rumbo" en la política económica del Gobierno tras la salida del ahora exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.



"No son discusiones que tengan que ver con cuestiones de diferencias de políticas", dijo el funcionario y agregó que "no habrá cambio" de rumbo en la política económica que viene desarrollando el Gobierno.



"Las políticas nuestras son las que planteamos en la campaña", afirmó en conferencia de prensa.