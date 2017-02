Macri descartó cambios en su gabinete

El presidente Mauricio Macri reconoció "errores" en su gestión, pero sostuvo que lo importante es "no persistir" cuando se equivoca y remarcó que no tiene previsto "ningún cambio" en su Gabinete de ministros



"No tengo previsto ningún cambio, estoy orgulloso del equipo que tengo y lo seguiré apoyando. A los que hablan de saber hacer política les recuerdo que estamos acá porque los que sabían hacer política nos llevaron adonde nos llevaron...con muchos argentinos sin trabajo y avance del narcotráfico", sostuvo Macri en la rueda de prensa en la Casa Rosada.