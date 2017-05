Macri criticó a Randazzo: los peronistas "se han creído los dueños de la sensibilidad"

El presidente Mauricio Macri criticó al exministro del Interior Florencio Randazzo y afirmó que los dirigentes peronistas "se han creído los dueños de la sensibilidad".



"Son latiguillos al cual nos tiene acostumbrado el peronismo que se han creído los dueños de la sensibilidad", señaló Macri, al ser consultado sobre las declaraciones de Randazzo en las que se refirió al Gobierno nacional como "insensible".



En declaraciones a Radio Latina, el jefe de Estado agregó: "Me gustaría invitarlo a caminar al Gran Buenos Aires donde Randazzo gobernó con el peronismo estos años. ¿Por qué esa sensibilidad no se transformó en cloacas, agua corriente, pavimento para que la gente vaya a trabajar y llevar a sus hijos al colegio los días de lluvia?"



"Si hubiesen mantenido este ritmo de pavimentación no habría una sola calle de tierra. Tiene que hacer un profundo proceso de autocrítica el peronismo porque fueron muchos años de gobierno y en esta década entró plata a la Argentina como nunca antes", dijo el Presidente.



Este miércoles, el exministro Randazzo dio por hecho que se postulará en las próximas elecciones legislativas, al comentarle al Padre Pepe Di Paola que siente "la obligación de ser candidato".



La conversación entre el religioso y el exfuncionario nacional fue publicada por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, en su cuenta oficial de Twitter.



El video fue grabado tras una visita de Randazzo a la capilla de La Carcova, en José León Suárez, donde se reunió con el Padre Pepe, quien está al frente de una casa que alberga a jóvenes en recuperación por adicciones a las drogas.



"Después de escucharte a vos, a la gente que ha perdido el trabajo, los sectores que están mucho peor de lo que estaban, nosotros sentimos la obligación casi de ser candidatos", fue el mensaje del exministro kirchnerista al Padre Pepe, luego de calificar de "insensible" al gobierno de Macri.



El exjefe de la cartera de Interior y Transporte agregó que se siente con ese deber porque tiene "un compromiso militante" y porque él y los dirigentes que lo acompañan son "tipos que abrazan la República con vocación de servicio".