El presidente Mauricio Macri aseguró que durante el gobierno kirchnerista "hubo estafas sistemáticas y un sálvese quien pueda", al tiempo que consideró que el país quedó "al borde de ser Venezuela " y que su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner "tiene un problema psicológico porque debe creer que todavía tiene el mando en la Argentina".





Embed .@mauriciomacri en #MiercolesIntratable > "Cristina tiene un problema psicológico, debe creer que todavía tiene el mando de la Argentina" pic.twitter.com/ra7eq8fQuQ — América TV (@AmericaTV) 10 de agosto de 2017



Además, remarcó que la gestión anterior "buscaba culpables a los problemas que había", pero esta trata de "buscar soluciones".





El presidente criticó a su antecesora cuando hablaba de su relación con el Papa Francisco









"Con el Papa tengo una buena relación, la misma que tenía cuando era jefe de Gobierno y él era Jorge Bergoglio. Él tiene la tarea de contener, de taponar, de poner la otra mejilla y es lo que intenta. Profesa el perdón y siento que es así, es el Papa de todos los fieles, no solo de Argentina. Quiero que venga a la Argentina y va a ser así", indicó en declaraciones al canal América.





Cuando se lo consultó por un posible enojo suyo porque el Sumo Pontífice no intercedió en el cambio de mando, el Presidente arremetió contra su antecesora y precisó: "Por ahí lo intentó y no se supo. No lo llamé para pedirle eso porque era algo que seguro no iba a tener éxito, porque ella tiene un problema psicológico, debe creer que todavía tiene el mando en la Argentina".





Por otra parte, el mandatario nacional aseguró que "la Argentina está creciendo y va a estar entre los países más importantes del mundo" y sostuvo que "los que gobernaron en los últimos años se hicieron ricos".









"Hoy en la Argentina se está generando trabajo, hay 140 mil puestos de trabajo de junio a junio", señaló el jefe de Estado. Además, precisó que se está "en una crisis educativa tremenda" y afirmó que en la gestión kirchnerista "se negaba el avance del narcotráfico".





"Nosotros le estamos dando una gran batalla al narcotráfico, como nunca se vio. Esta gente es la peor de todas las mafias que hay que combatir en el país, porque destruye a las familias", indicó.





También señaló que otros "grandes desafíos" que tiene en su gestión es el de lograr "un sistema judicial eficaz", luego de haber tenido "connivencia con el poder político".









"Hoy con las marchas que se hacen les estamos diciendo que queremos el fin de la impunidad. Que los jueces que se nombran sean los mejores, no el amigo de tal o cual. Hay que cotar el cordón umbilical entre la Justicia y la política", detalló.





Asimismo, Macri aseguró que van "a plantear mejoras en la calidad institucional, mejorar la educación y realizar una reforma tributaria para que no maten al ciudadano cuando quiere salir adelante".





"Todo eso sin que nadie se crea ser el dueño de la verdad y del poder", precisó.





macri santiago del moro