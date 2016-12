Macri aseguró que este verano "volverán a haber cortes de luz"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que, aunque "disminuirán un poco", este verano "volverán a haber cortes de luz" debido a la "pésima política energética" del gobierno kirchnerista, al tiempo que advirtió que llevará "seis años o más" poder revertir la situación en esa materia.



Así lo afirmó al hablar esta mañana en el marco de la Jornada Nacional de Emergencia Energética, en la sede del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde cargó duramente contra la gestión del Frente para la Victoria en materia de política energética al afirmar que "tuvo escandalosos niveles de corrupción, y no sólo no se invirtió, sino que se robó y no se controló", algo que definió como un "cóctel siniestro".



En este marco, el jefe de Estado dijo que, con las medidas tomadas en el último año por el Gobierno nacional "van a disminuir un poco los niveles de cortes este verano, pero vamos a volver a tenerlos" y sostuvo que "llevará un tiempo recuperar un proceso de inversión" en la producción y distribución de electricidad.



Al describir la crítica situación en el marco del encuentro desarrollado en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, el Presidente reclamó "reducir el consumo de energía per cápita" por que, argumentó, "sin energía no tenemos consumo".



Macri estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a quien le agradeció especialmente "el trabajo de todo este año".



"Juanjo, te ha tocado bailar con las más complicada de todas", expresó el jefe de Estado y despertó risas en el auditorio del palacio municipal.



"Tenemos que volver a recuperar el autoabastecimiento, tener una mayor solidez e independencia que nos va a llevar años: no es de un día para el otro volver a recuperar un servicio confiable y que la gente tenga certeza y seguridad", insistió Macri.



En ese marco, estimó que llevará "seis años o más" poder revertir la situación heredada merced a lo que insistió en definir como lo que fue "una pésima política energética del gobierno anterior".



De hecho, para el Presidente, los ex secretarios de Energía "vienen diciendo cosas políticamente no correctas hace mucho y las reiteraron estos meses durante profundos debates acerca de lo que pasó con la realidad de nuestro modelo energético, que nos llevó a una pésima política energética del gobierno anterior y a quedarnos sin energía, perder autoabastecimiento e independencia, generando dependencia y un tremendo déficit fiscal".



En ese sentido, Macri reflexionó que "este desbarajuste nos llevó a que no se pagase lo que valía la energía y un proceso que no se invierta en infraestructura" y enumeró que "hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de cortes este verano" y "vamos a ir recuperando mediante un proceso de inversión transparente".



Además, criticó que "los precios de las tarifas eran ridículamente bajos y llegaron a consumos inusualmente altos comparados con cualquier otro ciudadano de la región, lo que generó un mal comportamiento cultural en todo el país, porque pensábamos que era gratis y comenzamos a despilfarrar algo que es escaso".



En este punto, indicó que, incluso, "mucho peor es el daño que se produce porque, cuanta más energía se consume, más se contamina y el mundo vienen reflexionado alrededor de esto".



Por eso, en su exposición en el marco de la Jornada Nacional de Emergencia Energética, Mauricio Macri llamó a reducir el consumo per cápita de energía y destacó la campaña lanzada desde el gobierno nacional para que sean utilizados en 24 grados los aires acondicionados.



"El aire acondicionado es uno de los elementos más destructivos que ha venido a integrarse a este cóctel explosivo del gobierno anterior y hay que corregirlo educando que 24 grados genera los niveles de confort suficiente", argumentó el mandatario.



Asimismo, recordó que luego de lanzar los leds en la ciudad de Buenos Aires se está impulsando en todo el país para que reemplace la iluminación pública".



"Por leds ahorraríamos una central importantísima y la que tenemos que planificar y construir en los próximos años y esas políticas públicas individuales son las que nos tienen que convocar a llevar este trabajo en conjunto y sigamos apostando a unir el país y dejar de pensar que hay dueños de la verdad de un lado y del otro", apuntó.



Finalmente, Macri llamó a "asumir estos desafíos que nos plantea el mundo" y a que, "entre todos, vayamos entendiendo que éste es un camino de esfuerzos compartidos y es inevitable y no hay otra forma de garantizar a la Argentina futuro y hay que hablar de la energía en términos de mediano y largo plazo, y no en términos de mañana".



Con estos argumentos, insistió en remarcar que no se pueden decir "macanas" como que la situación energética en el país "se va resolver de un día para el otro" porque -indicó- "nos va a llevar seis o más años" solucionar el tema.



Por otro lado, agradeció "profundamente" la presencia de ex secretarios de Energía en el auditorio y convocó a "aprender la cultura del diálogo, de la responsabilidad y decir la verdad, de comprometernos en aquello que a veces no es lo políticamente correcto, esa palabra espantosa que se ha inventado y generalmente ampara cosas que está mal pero que hay que hacerlas igual".