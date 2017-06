Macri anticipó un triunfo de Cambiemos en octubre: "Como pasó en Corrientes va a pasar en el país"

El presidente Mauricio Macri vaticinó el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre, luego de que el oficialismo se impusiera en Corrientes.



"Así como pasó en Corrientes pasará en el país", afirmó el jefe de Estado al ser consultado sobre el panorama electoral durante una conferencia de prensa que brindó en el Club Regatas de la capital correntina.



En ese sentido, el mandatario aseguró que el oficialismo "va a ganar en octubre", y anticipó que a partir de allí "nos sentarnos en una mesa y plantear políticas a largo plazo".



En la misma línea, Macri dijo que no le preocupa si Cristina de Kirchner se postula en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires porque "tiene todo su derecho", pero recalcó que la ex presidenta "expresa un montón de cosas que le han hecho daño a la Argentina", como "haber hipotecado el país a partir de no invertir en energía, en infraestructura y de no cuidar el valor de la moneda".



El Presidente viajó a Corrientes a celebrar la victoria de Cambiemos en las elecciones locales que le dieron el triunfo a Eduardo Tassano (ECO+Cambiemos) como intendente de la capital provincial junto a su compañero de fórmula Emilio Lanari del partido Encuentro Liberal (ELI).



En este marco, destacó la importancia de las obras donde aseguró que desde su administración se logró que "nunca más" sean sinónimo de corrupción, comenzando y terminando en las "fechas compartidas".