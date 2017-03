El presidente Mauricio Macri brindó este miércoles su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional.



A continuación, un detalle de las frases principales del mandatario nacional durante la hora que duró su mensaje.



- "La corrupción envicia a lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas y tragedias que se podrían haber evitado, como la de Once".



- "Hoy la obra pública dejo de ser un sinónimo de corrupción. Se ahorraron 32 mil millones de pesos que servirán para la construcción del puente Chaco-Corrientes, Santa Fe- Paraná y los metrobuses, como el de La Matanza".



- "Queremos cuidar a los docentes... no creo que (Roberto) Baradel necesite que nadie lo cuide".



- "La inflación es tóxica, destruye el salario de los trabajadores. Los gobiernos anteriores la fomentaron y la quisieron esconder".



- "Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza y ocuparnos de los más vulnerables".



- "Argentina se está poniendo de pie. Sigamos confiando en lo que podemos juntos, con todo el entusiasmo de hacer".



- "En los próximos días publicaremos dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de los conflictos de intereses".



- "Quiero que todo sea transparente y abierto, que nadie dude de las decisiones que tomo, porque soy el Presidente de todos y mi deber ético es defender el interés público y el patrimonio del Estado".



- "Es una vergüenza que en el siglo XXI sigamos votando con un sistema viejo y abierto al fraude. Esforcémonos para que esto no sea así en 2019. Tenemos que cerrarle la puerta a la trampa".



- "Vemos que se empieza a investigar con libertad y eso es positivo. Pero necesitamos avances. A más de dos años de su muerte, queremos saber qué pasó con el fiscal Nisman y su denuncia".



- "Para 2017, nos comprometemos a cumplir con la meta de 4,2% de ese presupuesto, y las metas para 2018 y 2019 son de 3,2% y 2,2%".



- "Ratifiquemos nuestra convicción por el cambio y no hagamos caso a las voces que quieren desanimarnos y que ni siquiera hacen autocrítica de lo que han hecho en el pasado".



- "Al 31 de enero logramos una recaudación de casi 115 mil millones de pesos, lo que nos permite hacer frente a la reparación histórica para los jubilados".



- "Pese a los miedos que muchos querían imponer, mantuvimos, ampliamos y fortalecimos derechos sociales, principalmente en jubilaciones, asignaciones familiares y tarifas sociales".



- "No podemos permitir que en un país como el nuestro haya 12 millones de personas viviendo en villas y barrios precarios, sin agua ni servicios básicos".



- "El diálogo (con Gran Bretaña) fortalece nuestra posición y nos permite acercarnos para encontrar una solución definitiva a este prolongado diferendo (por Malvinas)".



- "Hacia adelante tendremos que debatir proyectos como la ley contra el paco, la reforma del código procesal penal, la de extinción de dominio de los bienes de los narco-criminales y la reforma del sistema penitenciario".



- "Hasta hace poco tiempo, el Estado manipulaba las estadísticas públicas. Hoy tenemos estadísticas confiables".



- "Basta de que nos regalen el presente para robarnos el futuro".