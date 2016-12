Los nuevos ministros que tendrá la economía argentina confían en una inflación moderada en 2017

El designado ministro de Hacienda Nicolás Dujovne afirmó que el Gobierno logró bajar la inflación "con tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos", por lo cual estimó que el año próximo se alcanzará la meta anual del 17%.



El funcionario sostuvo que el Gobierno obtuvo "logros muy importantes" en busca de reducir la inflación durante el segundo semestre de 2016. "Hoy tenemos una inflación de 1,5% mensual promedio, que anualizada da 19,6%, muy cerca de la meta del Banco Central para 2017, que es del 17%", detalló Dujovne, en conferencia de prensa. A su criterio, el Poder Ejecutivo logró "bajar la inflación sin barrer la basura debajo de la alfombra".



Por su parte el designado ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que "no nay ningún problema con la sustentabilidad de la deuda" y no descartó "ir a los mercados en enero" para buscar el financiamiento que el país necesita en 2017.



"No hay ningún problema con la sustentabilidad de la deuda", advirtió Caputo, quien señaló que "hoy la deuda que la argentina tiene con los privados y organismos internacionales es de 25 puntos de producto, un tercio de lo que tiene países vecinos como Brasil".



En declaraciones formuladas en la Casa Rosada, el funcionario indicó que las necesidades de financiamiento para el año próximo de la Argentina son de "22 mil millones de dólares" y "otros 22 mil millones" en concepto de "refinanciamiento".