Los neuquinos le esquivan al altar

Desde que entró en vigencia esta normativa, en febrero, el Registro Civil de la Provincia contabilizó hasta ahora 3.147 uniones, mientras que hubo 1.598 matrimonios. Pero no todas las parejas continuaron juntas, ya que unas 11 expresaron su voluntad de poner fin a la relación: simplemente se acercaron a la oficina del registro civil y dejaron por sentado la ruptura a través de un trámite rápido y sencillo.





La unión convivencial fue establecida a través de la reforma del Código Civil, que está vigente desde el año 2015.





El artículo 509 señala que se aplicará a la "unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo".





Los motivos de por qué las personas eligen esta alternativa al casamiento son muchos. Según el director provincial de Registro Civil, Santiago Núñez, "en general la gente siente que la unión convivencial es un paso previo, más flexible o que tiene menos permanencia que el casamiento".





El matrimonio tiene una raíz de tipo religiosa. De hecho, hasta 1987, cuando se sancionó la ley de divorcio, los matrimonios civiles no podían separarse legalmente en Argentina.





"Uno entiende que en el inconsciente colectivo está esta noción de que el matrimonio es más permanente o que requiere un mayor compromiso", afirmó Núñez. Admitió que muchas parejas prefieren realizar este trámite porque es mucho más sencillo.





Sólo se debe completar un formulario que se descarga de internet y se lleva al registro civil para firmarlo junto a un testigo que acredite que la convivencia es de al menos dos años.





"También hay gente que necesita el papel para algún trámite en particular. Gente que está convencida de que no necesita ningún papel, lo que importa es lo que sienten, pero fueron al IPVU, a la obra social o a algún seguro y le piden que tengan ese papel", señaló a LM Neuquén el director del Registro Civil provincial.





Acuerdo de partes





En el acto de firmar la unión convivencial, la pareja tiene la opción de establecer un pacto convivencial, en el cual pueden acordar quién se va a quedar con la casa si hay una ruptura, o quien mantendrá a los hijo o quién se queda con las mascotas o el auto.





"Lo que nosotros hacemos es certificar que manifestaron esa voluntad", señaló Núñez.





A lo largo de 2016 tan solo se certificaron dos pactos de convivencia. Si bien las uniones convivenciales tienen casi los mismos beneficios que el matrimonio, como la patria potestad o de herencia, no están admitidas para las cuestiones impositivas.





Para la AFIP no es lo mismo estar casado que unido.





"Si el derecho tributario dice que para desgravar Ganancias hay que estar casados, entonces, para tener el beneficio de Ganancias hay que estar casado y no unido", reconoció.





Al haber más de dos tercios de las parejas argentinas viviendo bajo esta modalidad, es de suponer que en poco tiempo se modifique la ley para incluirlos en el beneficio.





Aclaró que el trámite "se registra, no se celebra", como los casamientos, por lo tanto tampoco hay tantos festejos.





"Las parejas no vienen con ropa elegante ni acompañados por los familiares, tampoco está la tradicional tirada de arroz. Es todo más sencillo. En algunas ocasiones ocurren chanzas como: '¿Si es lo mismo por qué no se casan?' o '¿Están seguros deque no se quieren casar?'. Pero no mucho más".





La Iglesia





La realidad marca que son pocas las parejas que eligen pasar por el altar, sino que prefieren convivir y pareciera que en estos tiempos el matrimonio está devaluado.





Para el padre Rubén Capitanio, párroco de la Iglesia Virgen de Luján de Centenario, esto no es así, ya que quienes se unen "son honestos en cuanto al amor que se sienten". "Vivimos en una cultura de lo inmediato, hay un rechazo al compromiso a largo plazo", reconoció.





Sin embargo, señaló que "estas uniones son una realidad que como cristianos, tanto la Iglesia como los feligreses, debemos respetar". Sostuvo que las personas que optan por la convivencia "son honestas porque dicen que se aman aunque no quieren pasar por el matrimonio. Es una manera de amar, un estilo de relacionarse con alguien. Lo más importante es que se unan porque se aman", aseguró.





Capitanio propuso dejar de utilizar la palabra "juntarse" cuando se habla de parejas que conviven. "Lo que se juntan son las cosas. Las personas que se aman se unen", aclaró.





Destacó que muchas parejas, que "están unidas desde hace tiempo, quieren casarse por la iglesia. Cuando lo hacen, demuestran que hay autenticidad en su amor".





El sacerdote admitió que en la actualidad la gente se casa menos por iglesia. Pero no tomó este hecho como algo negativo: "Esto habla de un cambio positivo. Los casamientos religiosos hoy son mucho más sentidos, ya no son para seguir una tradición o una imposición familiar", concluyó.

La unión convivencial fue en 2016 la opción más elegida por los neuquinos a la hora de legalizar una pareja, duplicando a la de los que prefirieron formalizar el casamiento.