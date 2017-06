Los jóvenes de hasta 24 años son los que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral

Seis de cada diez jóvenes de 18 a 24 años consultados creen que su edad es un "limitante" para insertarse en el mercado laboral formal, y más de la mitad de los que trabajan no ha encontrado empleo de lo que buscaba, de acuerdo con una encuesta difundida hoy por la consultora Adecco.



Se trata del rango etario más vulnerable al desempleo: el desempleo entre la gente de esa edad llega al 24,6%; los más perjudicados son los que no terminaron la escuela secundaria y, en particular, las mujeres, según el relevamiento.



Adecco presentó este viernes en un hotel céntrico la campaña "Talento sin etiquetas", que tiene por objetivo "poner en valor el talento y fomentar la igualdad de oportunidades de diferentes grupos vulnerados por el mercado laboral", como el de los jóvenes.



La encuesta reveló que la experiencia laboral es el principal factor (89% de los consultados) tenido en cuenta por los empleadores en las búsquedas para perfiles jóvenes.



También, detalló que del grupo de jóvenes encuestados que está trabajando actualmente, solo el 31% afirmó estar empleado en aquello que quiere, mientras que un 54% no ha encontrado trabajo de lo que buscaba.



Sobre cuál es el destino que le dan a su salario, el 47% paga sus propios gastos, el 21% ayuda a su familia, el 12% ahorra, el 8% invierte en capacitación y el 12% restante le da distintos usos (como pago de alquiler o créditos).



En cuanto a las expectativas en relación a lo laboral, el 38% prioriza trabajar de lo que le gusta; otro 36% prefiere estabilidad económica; 8% trabajar en una empresa mundialmente reconocida; 7% conseguir un salario "muy alto"; 6% aspira a conseguir un puesto jerárquico y otro 5% trabajar en una empresa que sea "responsable con la sociedad".



Al consultarles cuál sería el motivo por el cual dejarían su empleo actual para trabajar en otro lugar, el 47% lo había por una mejor oferta salarial, mientras que el 22% se iría por "el trabajo de sus sueños"; 17% trabajar en lo que se especializó y 14% lo haría por un desafío mayor, es decir, mayores responsabilidades.



Según la encuesta (que se realizó en todo el país durante el mes pasado y abarcó a más de 20 mil personas) la gran mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años (95% del total) cree que es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero muchos (58%) sostienen que su edad es un factor que acota las posibilidades laborales.



A criterio de los jóvenes, los empleadores tienen en cuenta, básicamente, dos siguientes factores para contratarlos: experiencia laboral y nivel de estudios alcanzado.



Adecco realizó un estudio a fines de 2016 cuyo resultado fue que la probabilidad de inserción laboral en un empleo aumenta entre 20% (mujeres) y 30% (varones) cuando finalizan los estudios formales, acceden a una experiencia formal y participan en un curso de capacitación profesional.



En la Argentina, hay alrededor de un millón de jóvenes "ni- ni": ni estudian ni trabajan; de ellos, casi el 70% ni siquiera está buscando insertarse en el mercado laboral, advirtió la consultora.